تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة صغيرة قشر برتقال

3 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كيس باكينج بودر

1 x عدد بيضة

¾ x كوب عصير برتقال

¾ x كوب سكر الطريقة: نخلط السكر مع البيض وقشر البرتقال جيدا.

ننخل الدقيق والملح والباكينج بودر فوق خليط البيض.

ثم نضيف الزبد ونقلب الخليط كله حتى يتجانس.

ثم نضيف عصير البرتقال ونخلط جيدا.

فى قالب كيك مدهون بالزبد نصب عجيب خبز البرتقال ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 45 دقيقة أو لحين النضج.

يترك حتى يبرد تماما ثم يقطع ويرص فى طبق التقديم.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال الكريمى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال بالجزر

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