القاهرة - لايف ستايل
المقادير
8 x عدد بيضة
1 ½ x كوب دقيق
1 ½ x كوب سكر (كاستر مقسم لقسمين)
1 x معلقة كبيرة فانيليا
1 x معلقة صغيرة بودرة التارتار
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
الطريقة:
نقوم بتسخين الفرن على الدرجة 180 مئوية.
في وعاء جاف نضع بياض البيض ونخفقه مع بودرة التارتار وعندما يبدأ في تشكيل رغوة نضيف عصير الليمون.
عندما يبدأ البياض في التماسك نضيف نصف كمية السكر بالتدريج مع الخفق المتواصل، نضيف الفانيلا ونستمر في الخفق الى أن يتكون منقار الطائر.
ننخل الدقيق مع بقية كمية السكر ورشة الملح ثم نضيف الدقيق الى بياض البيض على دفعات ونقلب بعد كل اضافة بواسطة معلقة مسطحة من اسفل لاعلى حتى لا يخرج الهواء.
نصب الخليط في قالب الكيك المبطن بالزبدة والدقيق ويخبز الكيك لمدة 35 دقيقة.
بمجرد خروج الكيك من الفرن نقلب القالب على كوب لمدة ساعة حتى يبرد تماما، ثم نحرر الكيك من القالب بواسطة سكين وممكن تزيينه بالكراميل او اي نوع صوص متوفر عندك.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالليمون
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير انجل فود كيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.