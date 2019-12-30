تعرفي على طريقة إعداد وتحضير انجل فود كيك

المقادير

8 x عدد بيضة

1 ½ x كوب دقيق

1 ½ x كوب سكر (كاستر مقسم لقسمين)

1 x معلقة كبيرة فانيليا

1 x معلقة صغيرة بودرة التارتار

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:

نقوم بتسخين الفرن على الدرجة 180 مئوية.

في وعاء جاف نضع بياض البيض ونخفقه مع بودرة التارتار وعندما يبدأ في تشكيل رغوة نضيف عصير الليمون.

عندما يبدأ البياض في التماسك نضيف نصف كمية السكر بالتدريج مع الخفق المتواصل، نضيف الفانيلا ونستمر في الخفق الى أن يتكون منقار الطائر.

ننخل الدقيق مع بقية كمية السكر ورشة الملح ثم نضيف الدقيق الى بياض البيض على دفعات ونقلب بعد كل اضافة بواسطة معلقة مسطحة من اسفل لاعلى حتى لا يخرج الهواء.

نصب الخليط في قالب الكيك المبطن بالزبدة والدقيق ويخبز الكيك لمدة 35 دقيقة.

بمجرد خروج الكيك من الفرن نقلب القالب على كوب لمدة ساعة حتى يبرد تماما، ثم نحرر الكيك من القالب بواسطة سكين وممكن تزيينه بالكراميل او اي نوع صوص متوفر عندك.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالليمون