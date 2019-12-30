تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة حمص

المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب حمص (مسلوق)

1 x عدد خبز (عربي مقطع و مقلي)

1 x عدد عصير ليمون

1 x عدد زبادي

1 x معلقة كبيرة طحينة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

¼ x كوب صنوبر (مقلي)

¼ x كوب لوز (مطحون)

¼ x كوب فستق

الطريقة:

يوضع الخبز في الوعاء ثم عصير الليمون ثم الحمص.

يمزج الزبادي بالثوم المدقوق والملح والطحينة ويصب فوق الحمص.

نضع الصنوبر على الفتة مع اللوز والفستق وتقدم.

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