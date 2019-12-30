تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة حمص

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x عدد فص ثوم مهروس
2 x كوب حمص (مسلوق)
1 x عدد خبز (عربي مقطع و مقلي)
1 x عدد عصير ليمون
1 x عدد زبادي
1 x معلقة كبيرة طحينة
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
¼ x كوب صنوبر (مقلي)
¼ x كوب لوز (مطحون)
¼ x كوب فستق
الطريقة:
يوضع الخبز في الوعاء ثم عصير الليمون ثم الحمص.
يمزج الزبادي بالثوم المدقوق والملح والطحينة ويصب فوق الحمص.
نضع الصنوبر على الفتة مع اللوز والفستق وتقدم.
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