تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج - كوردون بلو

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x عدد شرائح لحمة مدخنة (أو لانشون أو تركي مدخن)
4 x عدد صدور دجاج مخلية
4 x عدد شريحة جبنة شيدر (أو جبنة سويسري)
1 x رشة فلفل اسود مطحون
1 x عدد ليمونة
1 x رشة ملح
1 x كوب بقسماط مطحون
1 x عدد بيضة
1 x كوب دقيق
الطريقة:
هننضف صدور الدجاج من الزوائد الدهنية و نحطها في طبق مسطح و نضيف عليها الليمون و الملح و الفلفل و نقلب شرايح الدجاج على الجانبين
بسكينة حامية هنفتح صدور الدجاج و هنحشي كل صدر بشريحة البيف المدخن و قطعة جبنة و نقفل عليها بالضغط على أطراف شريحة الدجاج
نضيف الدقيق في طبق و البيض في طبق تاني و البقسماط في طبق تالت و بنبتدي نغطي صدور الدجاج في الدقيق(نغمسها في طبق الدقيق على الجانبين ) و بعدين نغطيها بالبيض (نغمسها في طبق البيض على الجانبين) و بعدين نغطيها بالبقسماط (نغمسها في طبق البقسماط على الجانبين) و ندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة عشان تتماسك
في طاسة القلي هنسخن الزيت على نار عالية عشان يبقي جاهز و بعدين نضيف صدور الدجاج المحشية و نخفض النار و قبل ما نشيلها من الزيت بدقيقة نعلي عليها النار عشان تقرمش
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