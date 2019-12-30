تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج - كوردون بلو

المقادير

4 x عدد شرائح لحمة مدخنة (أو لانشون أو تركي مدخن)

4 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x عدد شريحة جبنة شيدر (أو جبنة سويسري)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد ليمونة

1 x رشة ملح

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x عدد بيضة

1 x كوب دقيق

الطريقة:

هننضف صدور الدجاج من الزوائد الدهنية و نحطها في طبق مسطح و نضيف عليها الليمون و الملح و الفلفل و نقلب شرايح الدجاج على الجانبين

بسكينة حامية هنفتح صدور الدجاج و هنحشي كل صدر بشريحة البيف المدخن و قطعة جبنة و نقفل عليها بالضغط على أطراف شريحة الدجاج

نضيف الدقيق في طبق و البيض في طبق تاني و البقسماط في طبق تالت و بنبتدي نغطي صدور الدجاج في الدقيق(نغمسها في طبق الدقيق على الجانبين ) و بعدين نغطيها بالبيض (نغمسها في طبق البيض على الجانبين) و بعدين نغطيها بالبقسماط (نغمسها في طبق البقسماط على الجانبين) و ندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة عشان تتماسك

في طاسة القلي هنسخن الزيت على نار عالية عشان يبقي جاهز و بعدين نضيف صدور الدجاج المحشية و نخفض النار و قبل ما نشيلها من الزيت بدقيقة نعلي عليها النار عشان تقرمش

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