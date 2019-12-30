تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج بالكريمة والخضار

المقادير

5 x عدد بطاطس

2 x عدد بصلة (مكعبات)

2 x عدد فص ثوم

2 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطع مكعبات)

1 x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

1 x علبة مشروم (يقطع شرائح)

1 x حزمة شبت (مفروم)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x علبة كريمة لبّاني

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مكعبات)

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

الطريقة:

نحضر طاسة ونحمر مكعبات الدجاج، ثم نقوم سلق البطاطس وتقطع لشرائح.

نقوم بتحمير البصل ثم نضيف الثوم والفلفل الأحمر والأصفر، ثم نضيف الدجاج للخليط والفلفل الأسود والشبت والمشروم ومكعب مرقة الدجاج.

نحضر صينية بايركس ونضع البطاطس ثم خليط الدجاج ثم الكريمة وندخل الصينية الفرن، بعد ما تفور الكريمة نضيف الجنة الموزريلا وندخلها الفرن حتى يحمر وجهها، وتقدم.

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