تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالفاصوليا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 250 x جرام مكرونة (مسلوقة)

2 x عدد صدور دجاج مخلية

1 x عدد بصلة

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة روزمارى

1 x عدد ورق لورا

¼ x كيلو فاصوليا خضرا الطريقة: في حلة على النار يوضع الزيت حتى يسخن، ثم يضاف البصل ويقلب قليلاً حتى يصفر لونه.

تضاف قطع الدجاج مع الروزماري والملح والفلفل وورق اللورا وتقلب قليلاً.

تقطع الفاصوليا وتضاف للحلة وتقلب قليلاً.

يضاف نصف كوب ماء وتغطى الحلة حتى تنضج المكونات (حوالي ربع ساعة).

تضاف المكرونة المسلوقة للخليط في الحلة، وتقلب وتترك على نار هادئة جداً لمدة خمس دقائق حتى تتشرب الصوص. ثم تقدم وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الدجاج بالسمسم

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