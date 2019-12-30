تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالمسقعة

المقادير

400 x جرام مكرونة (قلم)

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد فلفل أخضر حلو

2 x عدد طماطم (مكعبات)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد باذنجان اسود كبير (شرائح)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

تسلق المكرونة، وفي مقلاة على النار نقلي الباذنجان والفلفل الرومي.

نرفعهم من على النار على مناديل مطبخ، ونضع في مقلاة اخرى معلقتين زيت نباتي ونشوح البصل والتوم.

نضيف الطماطم ونقلب جيدا ونترك المزيج يغلي مع التقليب من حين لاخر لمدة 10 دقائق.

نضيف الباذنجان والفلفل الرومي ونضبط الملح والفلفل والكمون ونقلب جيدا.

ندع المزيج يتسبك حوالي 10 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونضيفه الى المكرونة ونقلب.

يقدم الطبق ساخنا.

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