تعرف علي أهم وأبرز فوائد شاي ورق الزيتون

يعلم الكثيرون فوائد الزيتون وزيته، لكن هل شملت البركة والفائدة أوراقه أيضاً؟ في الواقع للموضوع جذور قديمة قدم الحضارات التي عرفت شجرة الزيتون نفسها، فقد كانت أوراق الزيتون هامة جداً للمصريين القدماء لدرجة أنهم اعتبروها رمزاً للقوة السماوية.وقد حدث تقدم سريع منذ عام 1880 عندما تم استخدام أوراق الزيتون لمكافحة الملاريا، وفي أوائل عام 1900 عزل العلماء منها مركباً مراً اسمه "أوليوروبين"، واعتُقد من حينها أنه يمنح شجرة الزيتون مقاومة للأمراض.

لكن هل من فوائد فعلية لأوراق الزيتون لدى تناولها كشاي؟ وما هي المحاذير الواجب اتخاذها لدى شربه؟ هذا ما سنقدمه في هذا المقال.

• ما هي أوراق الزيتون؟

شجرة الزيتون هي شجرة صغيرة دائمة الخضرة بأوراق فضية خضراء بطول 4 إلى 10 سنتيمترات وأزهار بيضاء صغيرة. والموطن الأصلي لها هو منطقة البحر الأبيض المتوسط وآسيا وأفريقيا، لذلك ينتشر شرب هذا الشاي فيها أكثر من غيرها من المناطق في العالم، حيث يصنع الشاي من أوراق الزيتون المجففة ولحاء الشجرة.

وتحتوي أوراق الزيتون غير المحضّرة على الأوليوروبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المسؤولة عن معظم فوائده الصحية، بالإضافة إلى العديد من البوليفينول والفلافونويدات الأخرى.

• فوائد شاي ورقة الزيتون

سنلقي نظرة في ما يأتي على بعض أفضل الفوائد الصحية المعروفة التي يمكن أن يقدمها هذا الشاي الذهبي:

1- جيد للقلب.. لأنه يوسع الأوردة التاجية، وهو ما يزيد من تدفق الدم وبالتالي يساعد على تنظيم ضربات القلب. لذلك لا عجب أنه قد يساعد في تخفيف عدم انتظام ضربات القلب.

2- خالٍ من الكافيين.. وهذا يعني أنك سوف تتلقى دفعة من الطاقة دون آثار الكافيين الضارة.

3- يقلل الكوليسترول.. إذا كنت تواجه مشاكل مع مستوى الكوليسترول الخاص بك، فإن هذا الشاي يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ (LDL).

4- يحارب الجور الحرة.. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في شاي أوراق الزيتون محاربة الجذور الحرة والوقاية من أفعالها الضارة ضد جسمك، فهي مواد كيميائية شديدة التفاعل يمكن أن تتأكسد وتتسبب في تلف الخلايا، لذلك فإن شاي أوراق الزيتون مفيد لإزالة السموم والمواد المسببة للسرطان والمواد الكيميائية الضارة من الجسم.

وقد أظهرت بعض الأبحاث أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في علاج الأورام والسرطانات مثل سرطان الكبد والثدي والبروستات، لكن، لا تزال هذه الدراسات أولية. ويشتهر شاي أوارق الزيتون بعمله الوقائي في هذه الحالات، بسبب قدرته على إصلاح الحمض النووي.

5- يكافح العدوى.. المشروب المصنوع من أوراق الزيتون ولحاء شجرة الزيتون يمكن أن يخلصك من الحمى ويكافح الجراثيم. وتشير العديد من الدراسات إلى أن شاي الأعشاب بأوراق الزيتون يعمل كمضاد للفيروسات في الجسم، لأنه يوقف التكاثر الفيروسي في الخلايا.

كما أنه مضاد للفطريات والبكتيريا والالتهابات، بمعنى آخر، إنه قاتل طبيعي لمسببات الأمراض عن طريق إيقاف عملية تكاثرها. على سبيل المثال، يحارب التهابات الخميرة والالتهابات الفيروسية، ويساعد في منع الهربس النطاقي، وهو عدوى فيروسية تسبب طفحاً جلدياً مؤلماً. والكمادات المصنوعة من شاي أوراق الزيتون المخلوطة مع العسل يمكنها علاج الطفح الجلدي بشكل عام.

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6- يقلل من الالتهاب.. لهذا فهو يشكل مساعدة إضافية لأولئك الذين يعانون من الروماتيزم أو النقرس عن طريق شرب هذا المشروب العشبي. كما أنه شراب مهم في فصل الشتاء، فهو يحارب نزلات البرد والأنفلونزا في موسم البرد.

7- يساعد على خفض ضغط الدم.. يساعد هذا الشاي على خفض ضغط الدم في حالات الارتفاع.

8- علاج الإرهاق والحساسية والمزاج العكر.. يساعد هذا الشاي في علاج التعب المزمن والحساسية ومنع تقلصات العضلات، كما وجد أنه يحسن من عسر المزاج.

9- يساعد مرضى السكري.. أجريت دراسة على المرضى الدين يعانون من مقدمات السكري، وبعد استهلاك شاي أوراق الزيتون بمقدار 330 مل يوميا وبدون إجراء أي تغيرات أخرى على نمط حياتهم، وجد أن مستويات الدهون الثلاثية ومؤشر كتلة الجسم انخفض لديهم، ما يساعد على منع تقدم حالتهم إلى داء السكري.

• كيف نشرب شاي ورق الزيتون؟

لشاي أوراق الزيتون مذاق لطيف، مثل الشاي الأخضر الخفيف، لكن أقل مرارة قليلاً وأكثر حلاوة. ويقترح لشربه وضع 30 غراماً من أوراق الزيتون النظيفة والمجففة لكل لتر من الماء. وتغلي الماء حتى يصل إلى نصف الكمية، ثم تتناول كوبين منه في اليوم، مرة واحدة في الصباح ومرة في المساء.

ويستغرق شاي أوراق الزيتون وقتاً أطول للتحلل أكثر من الشاي العادي ويمكن أن يحلّى بالسكر أو يشرب مبرّداً بالثلج. ويباع هذا الشاي كأوراق منفردة أو على شكل أكياس شاي ولك الخيار باختيار الكمية حسب رغبتك، وكذلك فقد يكون ممزوجاً مع أعشاب أخرى ومع نكهات جديدة ولذيذة.

• شاي ورق الزيتون أم الشاي الأخضر؟

تحتوي أوراق الزيتون على أعلى مستويات مضادات الأكسدة في أي نبات معروف. بالإضافة إلى الأوليوروبين، فإنه يحتوي على مستويات عالية من هيدروكسي إيروسول، ريسفيراترول وتايروسول. في الواقع، إن شاي أوراق الزيتون يحتوي على 10 أضعاف مستوى هيدروكسي إيروسول مثل الشاي الأخضر.

وفي عام 2007، وجد باحثون في أستراليا درسوا قدرة 55 عشبة مضادة للأكسدة أن مستخلص أوراق الزيتون كان له أعلى قدرة على إزالة الجذور الحرة من جميع الأعشاب التي تمت دراستها، أي أكثر من ضعف نشاط (الشاي الأخضر) و(شوك الحليب).

وأظهرت دراسة مقارنة أجريت ونُشرت في اليابان في عام 2018 آثاراً مفيدة للاستهلاك المستمر لشاي أوراق الزيتون على معايير أمراض الدم. وقد وجدت هذه الدراسة أن عدد خلايا الدم الحمراء والهيموغلوبين والدم الوريدي زاد بشكل كبير في مجموعة شاي أوراق الزيتون مقابل مجموعة الشاي الأخضر بعد 6 و12 أسبوعاً من التدخل.

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