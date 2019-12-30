تعرف علي أهم وأبرز فوائد الجزر

يعتبر الجزر Carrot من الخضراوات الجذرية والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات والفوائد لصحة الإنسان ، والجزر ينمو تحت الأرض ، ولا يظهر منه فوق الأرض الى الأجزاء الخضراء منه والتي تسمى العروش ، وللجزر أشكال عديدة وألوان كثيرة ، فهناك الجزر الأصفر ، والجزر الاحمر ، والجزر البرتقالي ، وتشترك كلها في نفس الفوائد للجسم والصحة .
القيمة الغذائية للجزر
يحتوي الجزر على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم ، كما يحتوي على الفوسفور والحديد ، ويحتوي الجزر على فيتامين أ ، وفيتامين ج ، ويحتوي كذلك على حمض الفوليك ، وهو من الخضراوات الغنية بالألياف الطبيعية ، والتي تساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي ، وتناول كوب واحد من الجزر المقطع الى شرائح ، يقوم بإمداد الجسم بما يحتاجه من فيتامين أ يومياً .
8 فوائد لأكل الجزر
1 – الوقاية من السرطان
يحتوي الجزر على مركبات البيتا كاروتين ، وهي مركبات تساعد في منع ظهور الاورام الخبيثة والأمراض السرطانية ، وخاصة سرطان الرئة والثدي .
2 – تعزيز صحة العين
يقال في الامثال الشعبية ( الجزر يقوي النظر ) وهي مقولة صحيحة الى حد بعيد ، فاحتواء الجزر على نسبة عالية من فيتامين أ ، يساعد بشكل كبير في تحسين صحة العين ، وتنقية عدسة العين ، وزيادة شفافيتها ، وعلاج العتمة التي تصيبها ، كما يساعد الجزر في الوقاية من الإصابة بالمياه البيضاء ، والتي قد تتطور الى المياه الزرقاء .
3– السيطرة على مرض السكري
يحتوي الجزر على نسب سكرية قليلة ، كما يساعد الجزر في تحفيز البنكرياس لانتاج الانسولين ، ويساعد في زيادة فاعلية مستقبلات الخلايا للأنسولين ، والتي تحوله الى طاقه بعد حرقه .
4 – تحسين عملية الهضم
الجزر من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الالياف الطبيعية ، والتي تساعد في تحسين حركة المعدة والهضم ، كما يساعد الجزر في علاج التهابات القولون والاثنى عشر ، ويعمل على تحسين امتصاص الطعام بواسطة الامعاء الدقيقة .
55 – علاج الانيميا
الجزر من الخضراوات الغنية بالحديد ، فيساعد في زيادة عدد كرات الدم الحمراء في الجسم ، وهي الكرات التي تقوم بحمل الاكسجين والغذاء الى أعضاء الجسم المختلفة ، فيساعد بذلك في علاج الانيميا ونقص الحديد في الجسم ، وما يصاحب ذلك من الشعور بالتعب والاعياء والشعور بالاجهاد من أقل جهد مبذول .
6 – تقليل الكولسترول
الجزر من الخضراوات الغنية بالبوتاسيوم والمغنسيوم والمنجنيز ، وهي معادن تساعد في تنظيف جدران الشرايين والاوعية الدموية من ترسب الكولسترول الزائد في الجسم ، والتي تؤدي مع طول الوقت الى ضيق مجرى الدم ، وبالتالي زيادة احتمال الإصابة بالذبحة الصدرية والجلطة الدموية .
7 – انقاص الوزن
تناول الجزر في الظام الغذائي اليومي لمتبع الرجيم يساعد بشكل كبير في انقاص الوزن والتخسيس ، فالجزر يحتوي على نسبة عالية من الالياف الطبيعية ، والتي تعطي شعوراً بالشبع والامتلاء ، ممتا يقلل من كمية الطعام التي يتناولها الإنسان ، فينعكس ذلك على نقص الوزن ، ويمكن اضافة الجزر الى طبق السلطة في الوجبة الاساسية وتناوله قبل الطعام بربع ساعة .
8 – علاج ضغط الدم
يساعد الجزر بسبب احتوائه على البوتاسيوم والعناصر الغذائية الاخرى في حماية الجسم من مضاعفات ضغط الدم المرتفع ، فيعمل على زيادة مرونة جدران الاوعية والشرايين ، ويزيد من قدرتها على استيعاب الدم أثناء مروره فيها ، فيقل ضغط الدم في الجسم .
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