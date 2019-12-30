شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين مرض كرون والقولون العصبى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو مرض التهاب الأمعاء والذي يتضمن التهاب مستمر (ألم وتورم) في الجهاز الهضمي، و يؤثر الالتهاب المرتبط بمرض كرون عادة على الأمعاء ولكنه قد يحدث في أي مكان من الفم إلى فتحة الشرج (نهاية المستقيم)، وتتشابه أعراض مرض كرون مع أعراض بعض الأمراض التى تصيب القولون منها القولون العصبى والتهاب القولون التقرحى، لذا نتعرف فى هذا التقرير على الفرق بين مرض كرون وأمراض القولون الأخرى، وفقاً لما ذكره موقع "Drugs".



اعراض مرض كرون

أعراض مرض كرون

تشمل الأعراض الشائعة لمرض كرون ما يلي:

-آلام في المعدة.

-ضرورة ملحة لحركة الأمعاء.

-الإسهال المستمر.

-إعياء وتعب.

-يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ألم المستقيم، الحمى، فقر الدم، مشاكل النمو عند الأطفال، الناسور المتكرر، وفقدان الوزن.

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الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة (الدقاق) والأمعاء الغليظة (القولون) هما أكثر المناطق التى يتم فيها تشخيص مرض كرون، يؤدي الالتهاب المستمر إلى ثخانة جدار الأمعاء، ويمكن أن يؤدي إلى انسداد يسمى تضيق الأمعاء.

لا يوجد علاج لمرض كرون، ولكن هناك العديد من الأدوية المتاحة التي يمكن أن تخفف الأعراض وتساعدك على العيش حياة أكثر طبيعية قد تكون الجراحة خيارًا لبعض الأشخاص، ولكنها ليست علاجية في العادة.

الفرق بين مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

مرض كرون ليس هو نفس الحالة الطبية مثل التهاب القولون التقرحي، على الرغم من أن كلاهما يعتبر من أمراض التهاب الأمعاء.

في التهاب القولون التقرحي، يؤثر الالتهاب فقط على الأمعاء الغليظة وتطور القرحة على طول بطانة القولون والمستقيم.

قد تختلف الأعراض وقد تشمل الإسهال، غالبًا بالدم أو القيح، أو التشنج في المعدة، أو ألم المستقيم أو النزيف، أو صعوبات التغوط ، أو فقدان الوزن ، أو التعب ، أو الحمى.



القولون

كيف يختلف مرض كرون عن القولون العصبي؟

يجب عدم الخلط بين مرض كرون ومتلازمة القولون العصبي، وهو نوع من أمراض الأمعاء الوظيفية، يحدث القولون العصبي أيضًا في القولون فقط، لكنه لا يعتبر مرضًا التهابيًا.

يتميز القولون العصبي بأعراض مثل: التشنج، ألم المعدة، الانتفاخ، الغاز، الإسهال، الإمساك، أو تقلب الإسهال والإمساك.

القولون العصبي لا يؤدي إلى تغييرات التهابية في بطانة الأمعاء الغليظة.