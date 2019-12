دراسة تؤكد أن الإمساك إشارة لوجود مشاكل في الكلي

وجد باحثون في دراسة جديدة لهم أن الإصابة بالإمساك قد تكون مؤشراً ودليلاً إلى سوء صحة الكلى.حيث أشار الباحثون في دراستهم التي من المتوقع ان تنتشر في مجلة Journal of the American Society of Nephrology أن الإمساك عبارة عن حالة صحية نادرة، إلا أن الإمساك المزمن من شأنه أن يؤثر على الصحة بشكل عام، إذ ربطت دراسات سابقة ما بين الإصابة بالإمساك المزمن وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

أما في الدراسة الحالية، فقد رغب الباحثون بمعرفة أثر الإصابة بالإمساك على صحة الكلى، وذلك عن طريق استهداف مجموعة من المشتركين، علماً ان فحص الكلى الخاص بهم أكد أنهم جميعهم لديهم كلى تعمل بكفاءة.

ومع مرور التجربة أصيب عدد من المشتركين بالإمساك، فوجد الباحثون أن المشتركين الذين أصيبوا بالإمساك كانوا عرضة أكثر بـ 13% تقريباً للإصابة بمرض الكلى المزمن إلى جانب ارتفاع خطر الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 9%.

كما لاحظ الباحثون أن زيادة حدة الإمساك كانت مرتبطة بارتفاع أكبر للإصابة بمشاكل الكلى.

وأفاد الباحثون أن هذه الدراسة تكشف جوانب هامة فيما يخص العلاقة ما بين الجهاز الهضمي والكلى، وفي حال تأكيد هذه العلاقة سيكون من السهل القيام بإجراءات وقائية لحماية الكلى، إلى جانب القدرة على علاج المشاكل التي تصيب الكلى بشكل أكثر سهولة.

ولهذا طالب الباحثون بالقيام بمزيد من الأبحاث العلمية حول الموضوع لما له من أهمية كبرى وانعكاسات صحية خطيرة.

