دراسة تؤكد أن تناول الكاكاو يساعد مرضي الفشل الكلوي

كشفت دراسة جديدة أن تناول الكاكاو من شأنه أن يساعد المرضى المصابين بالفشل الكلوي kidney failure من خلال تحسين عمل ووظيفة الأوعية الدموية.حيث أشارت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية American Society of Nephrology أن المصابين بالفشل الكلوي يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من غيرهم، وحتى الوفاة بسبب هذه الأمراض مقارنة مع المشاكل والأمراض الصحية الاخرى.

هذا ويعتبر القلب والكلى من الاعضاء الهامة في جسم الإنسان، بمعنى أنه في حال تضرر أحد هذه الأعضاء وتوقفها عن العمل بالشكل المناسب، يتأثر العضو الأخر. ففي حال توقف القلب عن ضخ الدم بالكفاءة المطلوبة، يصبح هنالك ضغط على العضلة بسبب تراكم الدم فيها مما يؤدي إلى احتقان الدم في الكلى وبالتالي انخفاض في مستوى الدم المؤكسج فيه.

وفي المقابل فإن تضرر الكلى من شانه أن يؤدي إلى تسريع عمل نظام الهرمونات المسؤول عن تنظيم ضغط الدم بهدف زيادة تدفق الدم إلى الكليتين، ويتحتم على القلب عندها ضخ المزيد من الدم إلى الشرايين والتسبب في ضغط مرتفع فيها، مما ينشأ عنه ضعف وتضرر بسبب العمل الإضافي.

بالتالي على نمط حياة وغذاء صحي من شانه أن يساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية ويقلل من الخطر الذي من الممكن أن يصيب الكلى والقلب أيضاً، وبالأخص لمن يعاني من الفشل الكلوي.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة بأن الكاكاو الغني بمركبات الفلافونويد ( Flavanol ) يساعد الأوعية الدموية في وظائفها لدى الأفراد الأصحاء والذين لا يعانون من أي مرض صحي، كما أوضح تقرير نشر في عام 2013 أن تناول 200 مللغرام من الكاكاو الذي يحتوي على الفلافونويد يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، مما يساهم في تدفق الدم بشكل طبيعي.

لذا رغب الباحثون في بحث ودراسة أثر هذا المركب الموجود في الكاكاو على مرضى الفشل الكلوي، واستهدفوا بذلك 57 مريضاً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: اعطي المشتركين فيها 900 مللغرام من الكاكاو الغني بمادة الفلافونويد يومياً.

المجموعة الثانية: لم يعطى المشتركين فيها هذا الكاكاو.

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وبعد ثلاثين يوماً من التجربة وجد الباحثون النتائج التالية:

تحسنت وظيفة الأوعية الدموية لدى المجموعة الأولى الذين تناولوا الكاكاو الغنية بمادة الفلافونويد.

ساعد الكاكاو الغني بالفلافونويد بخفض ضغط الدم الانبساطي (Diastolic Blood Pressure).

وبين الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور تينوش راساف Dr. Tienush Rassaf أن أثر الكاكاو الغني بمادة الفلافونويد على مرضى الفشل الكلوي كانت ملفتة للنظر، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث في هذا الصدد، فقد يكون بالإمكان استخدام هذه المادة بشكل علاجي لهؤلاء المرضى مستقبلاً.

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