مصدر يكشف عن سر استخدام صلاح لـ"البخاخة" أمام ولفرهامبتون

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محمد صلاح نجم ليفربول
أثار استخدام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لإحدى البخاخات الطبية خلال مواجهة ولفرهامبتون الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقاد صلاح ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت، الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.
وكشف مصدر لـ “العين الرياضية" عن أن صلاح يستخدم إحدى البخاخات للجيوب الأنفية، وذلك خلال المباريات التي تُقام في الطقس البارد.
ومن المعروف عن إنجلترا برودة الأجواء، لا سيما في الفترة التي توافق نهاية العام الميلادي والاحتفال بأعياد رأس السنة، والتي تُلعب فيها مباريات "البوكسينج داي".
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، و14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.
ويفتتح صلاح أولى مبارياته رفقة ليفربول في العام الجديد 2020 يوم الخميس المقبل عند مواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الـ21 من "البريمييرليج".
يذكر أن صلاح حقق العديد من الإنجازات في عام 2019، بداية من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي، إضافة لتحقيق اللقب الأول في تاريخ ليفربول بكأس العالم للأندية، والتي حصل فيها النجم المصري على جائزة أفضل لاعب.
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