السُلُطات المصرية توقف عارضة الأزياء الأميركية العارية بعد تسلقها الأهرامات

القاهرة – لايف ستايل
أوقفت أجهزة الأمن في مصر، عارضة الأزياء الأمريكية، كينزي ولانسكي، الشهيرة بـ "العارضة العارية" والتي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين "ليفربول" و"توتنهام"، وتسلقت العارضة أحد أهرامات الجيزة بدون الحصول على تصاريح أمنية لذلك.وأثارت العارضة الجدل بعدما ورد لأجهزة الأمن بلاغ بإقدامها على ما فعلته، كما أنها وثقت تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر قبل أن يتم توقيفها، وأظهر مقطع الفيديو تواجد كينزي ولانسكي رفقة العديد من أصدقائها الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه أشغل الحراس لتنفذ رغبتها.
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