شكرا لقرائتكم خبر عن من بعيد يا حبيبي بسلم..احتفل بالكريسماس وبلاش "بوس"..6 أمراض تنقلها قبلة رأس السنة..أخطرها الالتهاب الكبدي الوبائيB..وسبب في نقل عدوى تسوس الأسنان ونزلات البرد والهربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويحتفل العالم أجمع بقدوم عام جديد واحتفالات الكريسماس، وتتمثل مظاهرالإحتفال وطقوسه تبادل القبلات والتهانى ابتهاجا بالسنة الجديدة وأعياد الميلاد، ويوفر التقبيل العديد من الفوائد الصحية، ولكنه قد ينقل أيضًا عددًا صغيرًا من البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، يمكن أن تنتشر البكتيريا والفيروسات الموجودة في لعاب شخص ما إلى شخص آخرعن طريق التقبيل بعض الأمراض تنتشر بسهولة أكثر من غيرها.

ووفقا لتقرير لموقع betterhealthيمكن أن تنتشرالأمراض من شخص لآخر بعدة طرق:

انتشار الاتصال

تنتشر بعض الأمراض مباشرة من شخص لآخر، على سبيل المثال أثناء التقبيل، أو بشكل غيرمباشرعند لمس سطح أو جسم ملوث.

انتشار القطيرات

يمكن للقطيرات المصابة من الأنف والحنجرة أن تنتقل حوالي متر قبل أن تسقط على سطح ما، في بعض الأحيان، يمكن أن تستمر القطيرات المصابة في الهواء، تحدث العدوى عندما يتم استنشاق القطيرات المصابة أو عندما يلامس شخص ما سطحًا أو جسمًا ملوثًا.

انتشار محمول جواً

يمكن لبعض الجزيئات المصابة من الأنف والحنجرة أن تبقى في الهواء لفترة طويلة بسبب حجمها الصغير، ويمكن استنشاقها مباشرة إلى الرئتين.

الفيروسات التي يمكن أن تنتقل عن طريق التقبيل

من الأمثلة على الأمراض التي تسببها الفيروسات والتي يمكن أن تنتقل أثناء التقبيل ما يلي:

نزلات البرد

المعروف أيضا باسم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، يمكن أن تسبب العديد من الفيروسات المختلفة نزلات البرد، ويعتقد أن نزلات البرد تنتشرعن طريق الاتصال المباشربالفيروس، يمكن أن يصاب الشخص بالبرد من قطرات محمولة بالهواء أوعن طريق الاتصال المباشر بالإفرازات (السوائل والمخاطية) من أنف الشخص المصاب وحلقه.

الحمى الغدية

المعروفة أيضًا باسم مرض التقبيل، الحمى الغدية هي المصطلح الشائع لعدوى فيروسية تسمى كريات الدم البيضاء المعدية، والتي يسببها فيروس إبشتاين بار، ينتشر الفيروس عن طريق اللعاب وتحدث العدوى عن طريق الاتصال.

عدوى الهربس

تشمل الفيروسات التي تُعتبر جزءًا من عائلة الهربس Epstein-Barr و varicella-zoster (تسبب الجدري الماء) و الهربس البسيط (يسبب القروح الباردة)، فيروس الهربس البسيط يمكن أن ينتشرمن خلال الاتصال المباشر مع الفيروس عند التقبيل، حيث يمكن "إلقاء" الفيروس انتشاره على الآخرين من موقع ظهور البثور حتى عندما يتعافى، ينتشر جدري الماء بسهولة من شخص لآخرعن طريق الاتصال المباشرأو القطرات أوالانتشار المحمول جواً.

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التهاب الكبد B

التقبيل قد ينقل هذا الفيروس أيضًا، على الرغم أن الدم يحتوي على مستويات أعلى من هذا الفيروس من اللعاب، يمكن أن تحدث العدوى عندما يتلامس الدم واللعاب المصابان مباشرة مع مجرى الدم أوالأغشية المخاطية لشخص آخر.

تصطف الأغشية المخاطية على تجاويف الجسم المختلفة بما في ذلك الفم والأنف، من الأرجح أن يصاب الشخص عند التقبيل إذا كان لديه تقرحات مفتوحة في الفم أو حوله.

البكتيريا التي يمكن أن تنتقل عن طريق التقبيل

من أمثلة البكتيريا التي يمكن أن تنتقل خلال التقبيل ما يلي:

داء المكورات السحائية

هو مرض يهدد الحياة ويتضمن التهاب السحايا والتهاب الأغشية (السحايا) الذي يحيط بالمخ والنخاع الشوكي وتسمم الدم، يمكن أن تنتشر هذه البكتيريا إما عن طريق الاتصال المباشرأوعن طريق قطرات، تشير الدراسات إلى أنه فيما يتعلق بالتقبيل، يبدوأن التقبيل العميق فقط هو عامل خطر.

تسوس الأسنان

البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان لا توجد في أفواه الأطفال حديثي الولادة، يجب أن يستعمر فم الطفل عن طريق اللعاب المصاب، والذي يمكن تمريره بقبلة على الشفاه.

طرق الوقاية من العدوى أثناء التقبيل

هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل خطر الإصابة أثناء التقبيل وهى:

تجنب التقبيل عندما تكون أنت أو الشخص الآخر مريضًا.

تجنب تقبيل أي شخص على الشفاه عندما يكون لديك، أو هم ، قرحة برد نشطة أو تقرحات أو تقرحات حول الشفاه أو في الفم.

الحفاظ على نظافة الفم جيدة.

السعال والعطس في منديل إذا كان لديك البرد.

الحصول على لقاحات لمنع بعض الأمراض المعدية ، مثل جدري الماء والتهاب الكبد B وعدوى المكورات السحائية من المجموعة C.