شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى فرط نشاط المثانة.. 7 طرق تساعدك على التحكم فى البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يصاب الكثير من الناس بمرض فرط نشاط المثانة، وفي النساء تزداد فرص الإصابة به بعد الحمل والولادة، والأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة غالبًا ما يفقدون السيطرة على المثانة، وهذا يسمى أيضًا سلس البول، يمكن أن تتراوح كمية البول المفقودة من بضع قطرات إلى نسب الشلال المتدفق، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز طرق التحكم فى البول، وفقاً لموقع "Drugs".

وتكمن عضلات قاع الحوض تحت المثانة، هذه تبقي جميع أعضاء الحوض في المكان المناسب وتساعد على الحفاظ على مجرى البول مغلقاً، وهناك أيضًا مجموعة من العضلات تدور حول مجرى البول تدعى العضلة العاصرة، هذه العضلات ضرورية للسيطرة على المثانة وتهدف إلى أن تبقى مغلقة بإحكام لمعظم اليوم، ومنع تسرب البول.

سلس البول هو أكثر أنواع سلس البول شيوعًا، يصاب الأشخاص الذين يعانون من سلس البول بالحاجة المتكررة والمفاجئة إلى التبول، بغض النظر عن كمية البول الموجودة في المثانة.



فرط نشاط المثانة

طرق للتحكم فى فرط نشاط المثانة

1. تجنب الكافيين والمشروبات الغازية والسكر والأطعمة الحارة أو الحمضية.

الكافيين مدر للبول يجعلك بحاجة إلى استخدام الحمام أكثر من مرة. المشروبات الغازية والسكر أيضاً يعتقد أنها تحفز المثانة.

2. فقدان الوزن قد يحسن التحكم في المثانة

الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على عضلات قاع الحوض ويساهم في زيادة نشاط المثانة وفقدان السيطرة على البول.

3. تمارين قاع الحوض يمكن أن تساعد فى التحكم فى البول

لا يمكنك رؤية عضلات قاع الحوض، ولكن تمامًا مثل عضلات ذراعيك وساقيك، فإنها تفقد قوتها إذا لم تمارس رياضة لتقوية هذه العضلات.

وتساعد تمارين قاع الحوض (تسمى أحيانًا تمارين كيجل) على تقوية قاع الحوض عند القيام بها باستمرار مرتين في اليوم على الأقل.

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4. تقليل تناول السوائل

شرب الكثير من السوائل يضع ضغطًا على المثانة، ويجعلك بحاجة إلى التبول، وشرب القليل جدًا من السوائل من الأشياء الخاطئة أيضاً، حيث أنه يسبب تركز البول، مما يهيج المثانة ويزيد من ذهابك إلى الحمام.

وأفضل ما يجب فعله هو شرب أكواب صغيرة من السوائل طوال اليوم، خاصة الماء.

5. التدخين قد يزيد من الرغبة في التبول.

يؤدي التدخين إلى تهيج بطانة المثانة، كما أنه يسبب السعال، وكلاهما غير مفيد إذا كنت تعاني من فرط نشاط المثانة.

6. استبدل الأدوية التي تزيد من نشاط المثانة مع طبيبك

قد تسبب بعض الأدوية فرط نشاط المثانة، ويمكن استبدالها مع طبيبك.

7. اكتب فى مفكرة الأشياء التى تحفز فرط نشاط المثانة

كتابة الأشياء التى تزيد من نشاط المثانة ستساعدك أنت وطبيبك على تحديد أي مسببات وتحديد عدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام كل يوم.