شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بدائل صحية لطعامك اليومى.. استبدل الشيكولاتة بالبسكويت والشاى بالصودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع boldsky، إن كل ما تأكله غير صحى يمكن استبداله، فالحبوب السكرية، والخبز الأبيض، والصودا، ومشروبات الطاقة، هى بعض الأطعمة التى يستهلكها الفرد يوميًا، نظرًا لأن هذه الأشياء مريحة للغاية بالنسبة لك، ولا يعرف الشخص مدى الضرر الذى يمكن أن يلحق بجسمه وصحته، والتغذية غير السليمة من السكر، والأطعمة المصنعة، والدهون المشبعة، والمواد الحافظة، والمضافات الغذائية، وما إلى ذلك فيما يسمى الأطعمة اليومية ليست جيدة للاستهلاك اليومى، لحسن الحظ، هناك بدائل أكثر صحة لهذه المواد الغذائية اليومية الغير صحية، والتى يمكنك اتباعها لنمط حياة صحى.



فوائد المكسرات

فيما يلى بعض المقايضات الصحية للأطعمة والمشروبات اليومية...1. اختار المكسرات بدلاً من رقائق البطاطس..

لا يمكن التحكم فى رغبتك أبدًا، يحتوي كيس الرقائق على نسبة عالية من الصوديوم، وغالبًا ما يحتوي على دهون غير صحية (الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة)، مما يساهم في تراكم البلاك على الجدران الداخلية للشرايين، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، أيضا، يمكن للكربوهيدرات المكررة الموجودة في الرقائق زيادة السكر في الدم كذلك، تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات قد يوفر فوائد وقائية للقلب، لكنها لا تزال مرتفعة في السعرات الحرارية، لذلك تأكد من استهلاكها بكميات مضبوطة، بعض أفضل خيارات المكسرات هي اللوز والجوز والكاجو وغيرها.

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تجنب الصودا وتناول الشاى او القهوة

2. تجنب الصودا..

اشرب بعض الشاي أو القهوة، فالآثار الصحية السلبية للصودا والمشروبات السكرية الأخرى ليست سرا، يمكن أن يزيد الاستهلاك المستمر لهذه المشروبات من خطر الإصابة بالسكري، والسمنة، والكبد الدهني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسكتة الدماغية، قم بتبادل الصودا مع بعض الشاي الأخضر أو القهوة السوداء مع نسبة أقل من السكر، تشير الأبحاث إلى أن القهوة والشاي غنيان بمضادات الأكسدة المفيدة لقلبك، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والحد من استهلاكك إلى 2-3 أكواب يوميا.



تناول الشيكولاتة الداكنة

3. تناول الشيكولاتة الداكنة بدلا من الكعك والبسكويت..

فالكعك والمعجنات مصنوعة من السكر والدقيق الأبيض، وكذلك الزبدة والسمن أو الزيوت المهدرجة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والتي يمكن أن تكون غير صحية، ويمكن أن تؤثر صحتك بطرق سلبية، في حين أن الشوكولاتة الداكنة لا تزال تحتوي على الدهون والسكر والسعرات الحرارية العالية، إلا أنها في حلوى معتدلة صحية أكثر من معظم الخيارات، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الشوكولاتة عدة مرات في الأسبوع، قد يقلل من خطر تعرضك لأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو ألم في الصدر بنسبة 11%.



قل لا للحبوب السكرية

4. قل لا للحبوب السكرية..

وعاء من الحبوب، على الرغم من أنه خيار أفضل من العديد من عناصر الإفطار الأخرى، فإن معظم الحبوب تميل إلى أن تكون غنية بالسكر، وقليلة المغذيات الكبيرة مثل البروتين والألياف، للحصول على بدائل أكثر صحة، اختار أطعمة مثل دقيق الشوفان واللبن.



تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

5. اختار بدائل خالية الخبز الأبيض..

يقدم الخبز الأبيض قيمة غذائية قليلة، حيث أنه منخفض في الألياف، والبروتين، والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، قم بتبديل الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة، مثل الخبز الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف.