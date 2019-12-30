شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الاحتفال بنهاية السنة..احذر الإصابة بإلتهاب الأنف الفيروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل العالم عام ميلادى جديد بعد عده ساعات، وهو ما يصاحبه العديد من الاحتفالات والطقوس الخاصة بكل أسرة، ونظرا لانخفاض درجة حرارة الجو وبرودة الطقس يصاب الكثيرين بنزلات البرد التي تسمى أيضًا التهاب الأنف الفيروسي ، أحد أكثر الأمراض المعدية شيوعًا بين البشر، عادة ما تكون العدوى خفيفة وتتحسن دون علاج والسبب هو العدد الكبير من الأشخاص الذين يصابون بالزكام.

ووفقا لموقع medicalnewstoday نزلات البرد هي عدوى الجهاز التنفسي العلوي التي تسببها العديد من عائلات الفيروسات داخل أسر الفيروسات هذه ، تم التعرف على أكثر من 200 فيروس محدد يمكن أن يسبب نزلات البرد، عائلة الفيروس التي تسبب معظم نزلات البرد تسمى فيروسات الأنف.

تسبب فيروسات الأنف ما يصل إلى 40٪ من نزلات البرد ، وتحتوي عائلة الفيروس هذه على 100 نوع من أنواع الفيروسات على الأقل في مجموعتها، تتم تسمية عائلات فيروس الجهاز التنفسي العلوي الهامة الأخرى باسم الفيروس التاجي ، الفيروس الغدي ، والفيروس المخلوي التنفسي، نظرًا لأن العديد من الفيروسات.

الأعراض

البرد الشائع يسبب مجموعة من الأعراض التي يتعرف عليها بسهولة المرضى والأطباء،.يصاب حوالي 50٪ من المرضى بالتهاب الحلق ، وهو غالبًا ما يكون أول أعراض تظهر لأنه قد يحدث في وقت مبكر بعد 10 ساعات من الإصابة، ويتبع ذلك احتقان في الأنف والجيوب الأنفية ، سيلان الأنف والعطس. يمكن أن تحدث البحة والسعال أيضًا وقد تستمر لفترة أطول من الأعراض الأخرى، أحيانًا لعدة أسابيع، الحمى الشديدة نادرة مع نزلات البرد.

تصل الأعراض عادةً إلى الذروة في الأيام الثانية أو الثالثة أو الرابعة من العدوى وتستمر حوالي أسبوع، قد يعاني ما يصل إلى 25٪ من الأشخاص من أعراض مستمرة، مثل السعال المزعج الذي قد يستمر لعدة أسابيع، بالنسبة لعدد قليل من الأشخاص ، قد يسمح الازدحام الناتج عن نزلة برد بمرض آخر، مثل العدوى البكتيرية في الأذن الوسطى أو الجيوب الأنفية، يمكن أن تسبب مضاعفات الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الربو أعراضًا تستمر لمدة شهر أو أكثر.

طرق الوقاية من الاصابة بالتهاب الأنف الفيروسى

في الغالب تنتقل نزلات البرد عن طريق الاتصال المباشر مع الجراثيم من الأنف أو الفم أو قطرات السعال أو العطس من شخص مصاب ، وعادة عن طريق الاتصال باليد، يتم تمرير جزيئات الفيروسات من يد شخص إلى يد شخص آخر، ثم يلامس الشخص الثاني عينيه أو يفرك أنفه ، وينشر الفيروس هناك ، حيث يمكن للفيروس أن يبدأ إصابة جديدة، من الممكن أن تصاب بالعدوى عن طريق لمس سطح ، مثل سطح الطاولة أو مقبض الباب الذي لمسه شخص مصاب مؤخرًا ، ثم لمس عينيك أو أنفك. يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات أيضًا عن طريق استنشاق الجزيئات من الهواء بعد أن يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

Advertisements

لتجنب الإصابة بالزكام أو انتشاره، فإنه يساعد على تنظيف يديك كثيرًا، والتخلص بعناية من جميع الأنسجة المستخدمة، وتجنب فرك عينيك وأنفك. إذا كان ذلك ممكنًا، يجب عليك تجنب التعرض الشديد والمطول للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد.

الأشخاص الذين يحصلون على ما لا يقل عن 6 ساعات من النوم في الليلة هم أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد مقارنة بمتوسط ​​ساعات النوم التي تقل عن كل ليلة، كما يعاني الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة يوميًا ، من نزلات البرد كل عام مقارنةً بالذين يقل نشاطهم.

طرق العلاج

على الرغم من أن العلاجات الطبية يمكن أن تحسن أعراض نزلات البرد، إلا أنها لا تمنع المرض أو تعالجه أو تقصره، اشرب كمية كافية من السوائل، واحصل على قسط كبير من الراحة وعلاج الأعراض للحفاظ على راحتك قدر الإمكان.

غرغرة المياه المالحة الدافئة يمكن أن تهدئ التهاب الحلق، استنشاق البخار قد يحسن احتقان الأنف بشكل مؤقت، إن العلاجات الباردة التي لا تحتوي على وصفة طبية والتي تحتوي على مزيل الاحتقان ستساعد على تجفيف الإفرازات وتخفيف الازدحام، قد تساعد هذه العلاجات أيضًا على تخفيف السعال، إذا كان السعال ينجم عن المخاط في الحلق.

قد تعمل مضادات الهيستامين على تحسين أعراض سيلان الأنف والعينين المائيتين، ولكن يجب استخدامها بحذر لأنها يمكن أن تسبب التخدير، من المهم أن تضع في اعتبارك أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد أو تقصر من المدة الزمنية التي تستمر بها الأعراض.