شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بروتين يحفز نمو سرطان الأمعاء والقولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الباحثون من تحديد بروتين يدعم نمو العديد من سرطانات الأمعاء، مما يمهد الطريق لتطويرعلاجات جديدة لمكافحة المرض الفتاك، فقد كشفت الدراسة، أن بروتينًا يدعى Importin-11 ينقل البروتين بيتا-كاتين المسبب للسرطان إلى نواة خلايا سرطان القولون والمستقيم، حيث يمكنه دفع تكاثر الخلايا مسببة بذلك سرطانات الأمعاء.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة " Cell Biology" يمكن أن يؤدي اكتشاف هذا البروتين إلى عرقلة نمو معظم سرطانات القولون والمستقيم " وتسمى أيضًا سرطانات الأمعاء" الناتجة عن ارتفاع مستويات بيتا كاتينين، حيث يرتبط حوالي 80 % من سرطانات القولون والمستقيم بطفرات في جين يسمى APC ينتج عنه مستويات مرتفعة من بروتين بيتا كاتينين.

يتبع هذه الزيادة في البيتا كاتين تراكم البروتين في نواة الخلية، حيث يمكنه تنشيط العديد من الجينات التي تحرك تكاثر الخلايا وتعزيز نمو أورام القولون والمستقيم.

وطورالباحثون تقنية جديدة سمحت لهم بفحص الجينوم البشري بحثًا عن الجينات التي تدعم نشاط البيتا كاتين في خلايا سرطان القولون والمستقيم بعد أن ارتفعت مستوياته بواسطة طفرات معينة، حيث اكتشفوا أن مستويات بروتين " Importin-11 " غالبًا ما تكون مرتفعة في سرطانات القولون والمستقيم البشرية، علاوة على ذلك، فإن إزالة Importin-11 تحول دون نمو الأورام التي تشكلها خلايا سرطان متحولة APC معزولة عن المرضى.

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وأوضح الباحثون أن معرفة المزيد حول كيفية قيام بروتين Importin-11 بنقل البيتا كاتين إلى النواة، قد يساعد على تطوير علاجات جديدة تمنع هذه العملية وتقلل من نمو سرطانات القولون والمستقيم .

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أيضا أن بكتيريا "Bacteroidales" تكون أكثراحتمالًا وبكميات أكبر، لدى الأفراد المصابين بسرطان الأمعاء مقارنة بالذين لا يعانون من هذا المرض.