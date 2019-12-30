شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تعلن عدم الاشتراك في تطبيق «ماسنجر» دون حساب على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير جديدة تتضمن عدم إمكانية الاشتراك في تطبيق «الماسنجر»، إذا لم يكن لدى المستخدم حساب خاص على «الفيسبوك». في حين أنه في عام 2015، بدأت الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في السماح للمستخدمين المحتملين بالتسجيل في تطبيق مسنجر باستخدام أرقام هواتفهم فقط، دون الحاجة إلى لوجود حساب «فيسبوك».

ولكن مع حلول عام 2020، أصبح المستخدم مضطراً إلى إنشاء حساب شخصي على فيسبوك لاستخدام تطبيق الماسنجر. من جانبه أكدته الشركة على موقع فانتير بيت، أن«هذا التغيير ناجم عن كون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون مسنجر، يستخدمون حسابات على المنصة الرئيسية لـ فيسبوك للتسجيل في مسنجر»، مؤكدة بذلك أن مغزى الإجراء هو تبسيط العملية فقط.

وأوضح المتحدث باسم الشركة إن «القاعدة الجديدة ستنطبق على المستخدمين الجدد الذين يرغبون بالاشتراك في مسنجر، بينما أولئك القدماء الذين استخدموا التطبيق عبر أرقام هواتفهم دون حساب فيسبوك، سيستمرون في استخدام مسنجر دون الحاجة للقيام بأي تغييرات».