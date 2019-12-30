نيابة الإرشاد تحيل أنجلينا جولي الإيرانية إلى القضاء بتهمة "الإفساد في الأرض"

أحالت نيابة الإرشاد قضية، المواطنة فاطمة خويشوند الملقبة بـ"سحر تبر" والشهيرة بشبيهة الممثلة العالمية أنجلينا جولي على القضاء بتهمة "الإفساد في الأرض".ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية "إيرنا"محامي المتهمة سعيد دهقان، ، تصريحات أكد فيها إحالة قضية موكلته إلى محكمة الثورة بطهران، بعد أن وجهت لها النيابة تهمة الإفساد في الأرض.

وأضاف دهقان: "إن استمرار احتجاز موكلتي لا يعد أمرا ضروريا بل هو بعيد عن فلسفة القانون، ولهذا تقدمت بطلب للسلطات القضائية بالإفراج عن موكلتي مقابل كفالة مالية نظير مدة احتجازها".

وتابع المحامي الإيراني: "بصرف النظر عما قامت به هيئة الإذاعة والتلفزيون من بث تصريحات لموكلتي دون أي منطق، فإن سحر تعاني من حالة نفسية أدخلتها في اكتئاب؛ وهو ما استدعى احتجازها في عدد من المستشفيات المتخصصة منذ عام 2015".

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت سحر تبر، في أوائل أكتوبر الماضي، بأمر من مكتب المدعي العام في طهران؛ بتهمة الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد. وفق تقارير محلية.وبحسب القوانين في إيران، فإن لائحة اتهام الإفساد في الأرض تأتي ضمن الاتهامات التي تتعلق بقضايا الأمن القومي، وقد تصل عقوبة المدانين بها إلى الإعدام.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: