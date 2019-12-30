شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..رسم القلب قد يطلبه طبيبك لتشخيص النوبة القلبية وحالات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار رسم القلب (EKG) من الاختبارات البسيطة التى تقيس الإشارات الكهربائية فى القلب ويسمى هذا الإجراء أيضاً اختبار كهرباء القلب، وقد يكون رسم القلب غير الطبيعي علامة على مرض القلب أو وجود مشكلة ما، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار رسم القلب، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus".



اختبار رسم القلب

ما هو اختبار رسم القلب؟

اختبار رسم القلب (EKG) هو إجراء بسيط وغير مؤلم يقيس الإشارات الكهربائية في قلبك، في كل مرة ينبض قلبك ، تنتقل إشارة كهربائية عبر القلب. يمكن لهذا الاختبار إظهار ما إذا كان قلبك ينبض بمعدل طبيعي وقوة، كما أنه يساعد في إظهار حجم وموضع غرف القلب.

قد يكون رسم القلب غير الطبيعي علامة على مرض القلب أو وجود مشكلة ما.



رسم القلب

استخدامات رسم القلب

يستخدم اختبار رسم القلب لإيجاد أو مراقبة اضطرابات القلب المختلفة، وتشمل هذه:

-عدم انتظام ضربات القلب.

-انسداد الشرايين.

-تلف القلب.

-فشل القلب.

-نوبة قلبية.

غالبًا ما تستخدم أدوات تخطيط القلب في غرفة الإسعاف أو غرفة الطوارئ أو غرفة المستشفى الأخرى لتشخيص الأزمة القلبية.

ويتم تضمين اختبار رسم القلب في بعض الأحيان في اختبار روتيني للبالغين في منتصف العمر وكبار السن، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الشباب.

لماذا أحتاج إلى اختبار رسم القلب؟

قد تحتاج إلى اختبار EKG إذا كنت تعاني من أعراض اضطراب القلب، وتشمل هذه:

-ألم في الصدر.

-ضربات قلب سريعة.

-عدم انتظام ضربات القلب (قد تشعر كأن قلبك يرفرف).

-ضيق في التنفس.

-الدوخة.

-التعب والإعياء.

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قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت:

-عانيت من نوبة قلبية أو مشاكل قلبية أخرى في الماضي.

-لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

-قبل الخضوع لعملية جراحية، قد يرغب الطبيب في فحص صحة قلبك قبل العملية.

-تناول دواء لأمراض القلب، يمكن لرسم القلب إظهار ما إذا كان الدواء فعالًا ، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات في علاجك.

ماذا يحدث خلال اختبار رسم القلب؟

يمكن إجراء اختبار EKG في مكتب الطبيب أو المستشفى.

-سيقوم الطبيب بوضع عدة أقطاب كهربائية (أجهزة استشعار صغيرة تلتصق بالجلد) على ذراعيك وساقيك وصدرك.

-يتم توصيل الأقطاب الكهربائية بواسطة أسلاك بجهاز كمبيوتر يسجل النشاط الكهربائي لقلبك.

-سيتم عرض النشاط على شاشة الكمبيوتر وطباعته على الورق.

-تستغرق العملية حوالي ثلاث دقائق فقط.

نتائج رسم القلب

يفحص الطبيب نتائج EKG للحصول على نبضات وإيقاع ثابت، إذا لم تكن نتائجك طبيعية، فقد يعني ذلك أنك تعاني من إحدى الاضطرابات التالية:

-عدم انتظام ضربات القلب.

-نبضات سريعة جدا أو بطيئة جدا.

-نقص إمدادات الدم إلى القلب.

-انتفاخ في جدران القلب، هذا الانتفاخ يعرف باسم تمدد الأوعية الدموية.

-سماكة جدران القلب.

-نوبة قلبية (يمكن أن تظهر النتائج إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية في الماضي أو إذا كنت تعاني من نوبة خلال رسم القلب).