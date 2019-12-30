أثر البروتين والكيراتين على شعر الطفلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - إن كان شعر طفلتك مجعد أو من النوع الكيرلي أو به هيجان وهي لا تحبه وأنتِ كأم تحاولين اسعادها وتدليلها بأخذها لمصففي الشعر لعمل ما يسمى علاج للشعر بالبروتين أو كيراتين، للتخلص من هذه المشاكل دون أن تعلمي إن كان هذا الحل آمن على فروة وشعر طفلتك أم لا؟ وهل من الممكن أن يكون له أضرار في المستقبل قد تؤذي فروة الرأس وشعر الطفلة؟

التقت "الخليج 365 نت" بالدكتورة "سهى حج إبراهيم" اختصاصية الجلدية في عيادات الطبابة بجدة لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع.

دراسة من جامعة كيب تاون (UCT):

كشفت دراسة حديثة من جامعة كيب تاون (UCT) أجريت حول منتجات تمليس الشعر، أن العديد من هذه المنتجات وخاصة البرازيلية المنشأ تحتوي على عنصر الفورمالديهايد المسبب للسرطان بنسبة تجاوزت الحد المصرح به دوليا، وأشارت نتائج البحث أن أكثر أنواع الكيراتين البرازيلي الموجودة في الأسواق أو التي تباع عبر الإنترنت تحتوي على نسب عالية من الفورمالديهايد الأمر الذي يتسبب في مخاطر صحية وخيمة على الكبار وكارثية على الأطفال.

يعد البروتين والكيراتين خطراً على فروة رأس وشعر طفلتك:

- استنشاق طفلك لمادة "الفورمالين" قد يسبب التهاب الحلق والكحة وحكة في العينين، فالغازات المتصاعدة عند استخدام مكواة البخار للشعر منها السام ومنها ما يسبب الاختناق.

- يؤدي لتلف بصيلة الشعر مما يعمل على تساقط الشعر بشكل غزير.

- جسم الأطفال يكون حساساً لذا فقد تتسبب مادة الفورمالين ظهور أعراض الصداع ونقص الانتباه على طفلك، وقد يُعاني من حكة شديدة واحمرار في فروة الرأس.

- استعمال "البيبي ليس" في درجات حرارة عالية تصل إلى 250 درجة مئوية، وهي درجات حرارة خطرة على الجلد والشع كما أنها تسبب بعض الحروق.

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نصائح لعلاج شعر طفلتك بأمان:

- في البداية يجب الاعتماد على التغذية السليمة لتقوية بصيلة الشعر وامدادها بالبروتين الطبيعي.

- استخدام معالجات الشعر الطبيعية مثل البلسم والسيروم وغيرها من المواد التي تساعد على تنعيم الشعر وعمل ماسكات الزيوت الطبيعية.

- الاهتمام بغسل ونظافة الشعر يفضل أن غسله ثلاث مرات أسبوعيا لا أكثر.

- في حال ظهرت لطفلك قشرة شعر حاولي أن تعالجيها على الفور لكيلا تتسبب في اتلاف شعرها.

- لا بد من تمشيط شعر طفلتك بالمشط الخشب لحمايته من التعرض لأي تقصف.

- تجنبي شد الشعر عند ربطه فهذا من أكبر مسببات تقصفه وتساقطه وقد يؤدي في المستقبل إلى الصلع.

- احذري من استخدام المواد الكيميائية لفرد شعر طفلتك في سن صغيرة لما له العديد من الأضرار لاحتوائها على مواد كيميائية خطيرة كالفورمالدهيد ومشتقاته.

- قللي قدر الإمكان من استخدام الاستشوار لأن شعر الطفل ضعيف لا يقوى على درجات الحرارة العالية، كذلك لا تستخدمي إطلاقا منتجات أو كريمات خاصه بفرد الشعر لأنها سوف تدمر شعر طفلتك تماما.

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