علاج الحموضة والحرقان بوصفات منزلية وطرق الوقاية

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اسباب حرقة المعدة

ابرز طرق علاج الحموضة والحرقان

العلاج بالدواء

الوصفات المنزلية

مشكلة الحرقة اثناء الحمل

اسباب الحموضة عند الحامل

يعتبر علاج الحموضة والحرقان امراً ضرورياً جداً بالنسبة الى الكثير من الاشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة. وهي تنتج عن ارتداد حمض المعدة إلى المريء لأسباب مختلفة مثل تناول بعض انواع الطعام واستهلاك كمية كبيرة من الكافيين. وفي الحالات كافة من الضروري ايجاد علاج الحموضة والحرقان منعاً لتفاقمها. ولهذا يمكن الاعتماد على بعض الادوية التي يصفها الطبيب كما على وصفات منزلية طبيعية.





قبل البحث عن علاج الحموضة والحرقان من المهم اولاً معرفة العوامل المسببة لهما.

• العادات السيئة مثل التدخين.

• فتق المعدة وفي هذه الحالة يحدث خلل في وظيفة الصمام السفلي للمريء. وهو ما يسمح بعودة احماض المعدة اليه.

• المبالغة في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين مثل الشاي والقهوة.

• تناول بعض الاطباق التي تحتوي على عصير الليمون او اي نوع من الحمضيات او على الثوم او البهارات وخصوصاً ذات المذاق الحار.

• الاكثار من الاطعمة المقلية والدسمة والجاهزة.

• الاعراض الجانبية لبعض الادوية وخصوصاً الاسبيرين ومضادات الالتهابات ومتممات الحديد.

• النوم مباشرة بعد تناول الطعام اضافة الى اسباب اخرى مثل زيادة الوزن والتعب الزائد وارتداء الملابس الضيقة التي تحدث ضغطاً على المعدة.

تحدث حرقة المعدة لدى عدد كبير جداً من الاشخاص حول العالم. ومن اجل الوقاية منها ومن اعراضها المزعجة، يجب اتباع بعد النصائح المفيدة.

1 الحرص على عدم اكتساب الوزن الزائد بالاعتماد على نظام غذائي وحياتي صحي وعلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

2 عدم تناول الاطعمة والمشروبات التي تحتوي على مكونات تسبب الحرقان. ومنها المأكولات المقلية والغنية بالدهون اضافة الى تلك التي تحتوي على البصل والفلفل الحار وعصير الليمون او غيره من الحمضيات وعلى معجون الطماطم. كذلك من المفيد عدم المبالغة في استهلاك الكافيين والشوكولا والمشروبات الغازية والصناعية المحلاة.



3 تناول الوجبات الرئيسية بانتظام وعدم الامتناع عن الاكل لمدة طويلة والحرص على عدم تناول الوجبة الاخيرة في وقت متأخر من المساء. فالأفضل فعل ذلك قبل موعد النوم بما لا يقل عن 3 ساعات. ومن الممكن ايضاً تناول وجبات صغيرة يصل عددها الى 5 او 6.

4 مضغ الطعام ببطء وعدم شرب الماء اثناء تناوله مع الحرص على ذلك في المقابل في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

5 اعتماد نظام حياتي صحي يساعد على الحفاظ على نشاط الامعاء ويمنع حدوث الامساك. ولهذا ينصح بشرب كمية كافية من الماء او خلاصات الاعشاب غير المحلاة واستهلاك الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف مع ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً على الاقل.

6 التوقف عن اتباع العادات السيئة مثل التدخين.

7 النوم مع الحرص على إبقاء الرأس على مستوى المعدة او اعلى منها بقليل.

8 ارتداء الملابس المريحة والتي لا تحدث ضغطاً على الامعاء والمعدة وتسبب عودة الحمض الى المريء.

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من اجل التخلص من هذه المشكلة من المفيد الاعتماد على بعض الادوية التي يمكن تناولها من دون وصفة طبية. لكن الافضل دائماً استشارة الاختصاصي.

الوصفات المنزلية



يمكن بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية ان تساعد على علاج الحموضة والحرقان.

• شرب كوبين من الماء قبل موعد وجبة الفطور في الصباح.

• بيكربونات الصوديوم. تضاف ملعقة كبيرة منها الى كوب من الماء. يتم شرب المزيج يومياً بعد الاستيقاظ من النوم. ويمكن تكرار ذلك قبل كل وجبة رئيسية.

• الزنجبيل. يمكن تحضير خلاصته او اضافته مطحوناً الى بعض الاطباق شرط عدم المبالغة في استهلاكه.

• الألوفيرا. يمكن تناوله على شكل عصير.

• مضغ العلكة او اللبان بعد مرور 30 دقيقة على تناول كل وجبة. فهذا يعزز افراز اللعاب وعلى تخليص المريء من الاحماض الزائدة.

• الحليب. وللاستفادة من خصائصه يمكن شرب القليل منه بعد الوجبات الرئيسية ايضاً.

• النعناع. في هذه الحالة يجب مضغ بضعة اوراق منه كما يمكن تناوله على شكل عصير.

• ينصح بتناول مأكولات مثل اللوز والخيار والليمون وعصير الليمون والبطيخ والموز.

• يمكن تناول خلاصة اليانسون الباردة ان يساعد ايضاً على تخفيف الحموضة.

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تعاني الكثير من النساء من الحرقة وارتداد حمض المعدة الى المريء اثناء الحمل وخصوصاً في الثلثين الثاني والاخير منه. وتزداد حدة المشكلة عند الحمل بأكثر من جنين او اذا كان حجم الجنين كبيراً. وفي هذه الحالة من الممكن الشعور بالألم. ولهذا يجب مراجعة الطبيبة النسائية للحصول على بعض الوصفات التي يمكن ان تخفف من الاعراض المزعجة من دون تعريض الحمل للخطر.





قبل علاج الحموضة والحرقان لدى المرأة الحامل يجب اولاً معرفة الاسباب من اجل القيام بالخطوات الوقائية.

• ارتفاع مستوى بعض الهرمونات وخصوصاً هرمون البروجيسترون. وهذا ينعكس على وظيفة صمام المعدة العلوي ويسبب ارتخاءه ويحد من قدرته على منع السائل الحمضي من الانتقال منها الى المريء. ويمكن هذا الهرمون التأثير سلباً على عملية الهضم حيث يسبب ابطاءها. وفي هذه الحالة من الممكن ان تفرز المعدة كمية من الحمض اكبر من تلك التي تحتاج اليها وهو ما يمكن ان يؤدي الى التهاب المريء وبالتالي الشعور بالحرقة المزعجة.

• يعتبر اتساع الرحم ايضاً خلال الحمل من الاسباب البارزة لهذه المشكلة. فهو يشغل في هذه الحالة جزءًا مهماً من البطن ويحدث ضغطاً على المعدة، ما يؤدي الى تدفق احماضها في اتجاه المريء.

• من اسباب حموضة الحمل ايضاً وجود الحصى في المرارة. ومن الضروري معرفة كل هذه الاسباب والذهاب الى عيادة الطبيبة من اجل ايجاد الحل المناسب وعلاج الحموضة والحرقان.