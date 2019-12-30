علماء ألمان يحذّرون من دلالات خطيرة على مشكلة التعّرق ليلًا في الفراش

القاهرة – لايف ستايل
يعاني بعض الأشخاص من التعرق الشديد ليلاً، وهو سؤال يشغل بال الكثيرون، وللإجابة عنه، أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية أن التعرق الليلي الشديد له أسباب عدة، منها ما هو غير خطير.. ومنها ما يدق ناقوس الخطر، فأوضح أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة (حارة) قبل النوم، أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة أو التوتر النفسي، أو تناول أدوية معينة كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.
أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد فتتمثل في أمراض الأيض كداء السكري، ومشكلات الغدة الدرقية وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الدم "اللوكيميا"، لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.
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