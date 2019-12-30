شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول جراحة فى السعودية بواسطة "الروبوت" والان مع تفاصيل الخبر
كما شارك حساب "المدينة" على "تويتر" صورة، تبين الرجل الآلى "الروبوت"، الذي نفذ العملية الجراحية النوعية فى المملكة.
يشار إلى أنه منذ شهر مارس، بدأت الروبوتات في غزو غرف العمليات داخل المستشفيات السعودية، بعدما كشفت مصادر بداخل وزارة الصحة عن استعانة 7 مستشفيات حكومية بها في العمليات الجراحية.
وبحسب العديد من التقارير المحلية، ذكرت المصادر أن هذه المستشفيات، هى مستشفى جامعة الملك سعود فى الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية فى الرياض، والملك فيصل التخصصى في الرياض، ومستشفي قوى الأمن في الرياض، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة والملك فيصل التخصصي في جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح أول جراحة فى السعودية بواسطة "الروبوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.