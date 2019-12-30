شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول جراحة فى السعودية بواسطة "الروبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية، عن نجاح أول جراحة لديها بواسطة "الروبوت"، واصفة الواقعة بأنها "إنجاز طبي"، وقالت مدينة الملك فهد الطبية فى العاصمة السعودية الرياض، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى : "أول عملية من نوعها في المملكة_العربية_السعودية "تحويل مسار" لمريض سمنة بوساطة جهاز الرجل الآلى (الروبوت) ونبارك للفريق الطبي هذا الإنجاز المميز".

كما شارك حساب "المدينة" على "تويتر" صورة، تبين الرجل الآلى "الروبوت"، الذي نفذ العملية الجراحية النوعية فى المملكة.

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يشار إلى أنه منذ شهر مارس، بدأت الروبوتات في غزو غرف العمليات داخل المستشفيات السعودية، بعدما كشفت مصادر بداخل وزارة الصحة عن استعانة 7 مستشفيات حكومية بها في العمليات الجراحية.

وبحسب العديد من التقارير المحلية، ذكرت المصادر أن هذه المستشفيات، هى مستشفى جامعة الملك سعود فى الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية فى الرياض، والملك فيصل التخصصى في الرياض، ومستشفي قوى الأمن في الرياض، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة والملك فيصل التخصصي في جدة.