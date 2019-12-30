شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام السنة سيكون يوم النعاس العالمي .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح جديد أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) على 2003 بالغ، أنه بالنسبة لغالبية الأميركيين، سيكون يوم النعاس العالمى هو يوم رأس السنة الجديدة ، حيث أظهرت النتائج أن 57% قالوا إنهم تعبوا في الأول من يناير مقارنة بالعطلات والأوقات الأخرى من العام ، يليها اليوم الأول في العمل في شهر يناير.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال خبراء النوم إنه بالإضافة إلى كونه أكثرأيام النوم ، فإن يوم رأس السنة هو وقت مناسب لوضع أهداف صحية للنوم للعام المقبل، حيث أن النوم يحسن الصحة واللياقة والإنتاجية ويساعد في مكافحة العدوى والحفاظ على وزن صحي ومنع الأمراض المزمنة.

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وتنصح الأكاديمية الأمريكية “ AASM” بالحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة، ويجب أن ينام البالغون سبع ساعات أو أكثر في الليلة على أساس منتظم، ولكن أكثرمن ثلث البالغين في الولايات المتحدة يعانون من ذلك، وفقًا للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأشار الباحثون على أن نوعية النوم مهمة أيضًا، لذلك حافظ على غرفة نومك خالية من تشتيت التكنولوجيا، أو تأكد من إسكات الهاتف المحمول والتلفزيون أو إيقاف تشغيلهما، ومن الناحية المثالية ، قم بإيقاف تشغيل الأجهزة قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم.

ونصحت أيضاً بتجنب الكحول أو الكافيين أو التبغ في المساء، ولا تأكل وجبة كبيرة أو ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة، بل قم بإعداد مريح للنوم من خلال الحفاظ على غرفة نومك مظلمة وفي درجة حرارة جيدة للنوم.

وضرورة المحافظة على روتين نوم منتظم، وحاول أن تستيقظ في نفس الوقت كل صباح وتذهب إلى السرير عندما تشعر بالنعاس.