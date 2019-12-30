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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوسيلة الطبيعية الأسرع لمنع التقيؤ! والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
إذا شعرتم مرة بأنكم لستم على ما يرام وأن لديكم رغبة في التقيؤ، فعليكم أن تعرفوا طريقة سريعة وفعالة للتعامل مع هذه الحالة المزعجة. الضغط بالأصابع هي الوسيلة الطبيعية الأسرع لمنع التقيؤ.
هذا ما يجب أن تفعلوه:
النقطة التي يجب أن تضغطوا عليها لتزيلوا الرغبة في التقيؤ واقعة في داخل الساعد، عند المعصم.
ابحثوا عن النقطة P6
واضغطوا بالإبهام أو بالأصابع. عندما ننشط هذه النقطة، فهي تبعث بتنبيه إلى الدماغ ليبدأ الجسم بإفراز بعض الناقلات العصبية: الدوبامين، السيروتونين والأندورفين.
هذا الناقلات العصبية ستعدّل كيمياء جسمكم ولن تعودوا تشعرون لا بالغثيان ولا بالحاجة للتقيؤ.
يجب أن تدلكوا بلطف النقطة P6 حتى تحصلوا على نتيجة فورية.
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