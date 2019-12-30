شكرا لقرائتكم خبر عن إذا أردتم التخلص من البلغم في الحنجرة.. تجنبوا هذه الأطعمة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

البلغم هو مادة لزجة لا لون لها تفرزها مختلف خلايا الغدد في الجسم. إنه يلعب دوراً مهماً جداً في الجسم عن طريق حماية الغشاء المخاطي من عوامل المرض التي يمكن أن تؤذيه. لكن عندما تصبح كمية البلغم كبيرة، يمكن أن تسبب مشاكل في التنفس وتؤدي إلى السعال.



إليكم أسماء 4 أطعمة عليكم بتجنبها إذا أردتم التخلص من البلغم في الحنجرة.

البلغم تنتجه مختلف أعضاء الجسم وخصوصاً الفم، الرئتين، الحنجرة، الجهاز الهضمي والجيوب الأنفية، حتى تحمي نفسها من مختلف الاعتداءات الخارجية وتبقي مستوى الرطوبة عالياً لديها. وهو يلعب دوراً مساعداً على الانزلاق وكمضاد للالتهابات. فما يحدث فعلياً هو أنه عند دخول جسم غريب إلى أحد أعضاء الجسم، يقوم البلغم بتغليفه ومنعه من الاقتراب من جهاز المناعة لكي لا يتسبب في مشاكل صحية.

ينتج الجسم البلغم يومياً، وهو ينزلق في الحنجرة. ولكن عندما يصبح كثيفاً ولاصقاً، فهو علامة على التهاب الجيوب الأنفية أو الكريب، الانفلونزا، الرشح، الخ.

لون هذه المادة مهم أيضاً. حسب طبيعة المواد المسببة للحساسية، يمكن للبلغم أن يأخذ أشكالاً مختلفة :

. البلغم الشفاف والسائل : التهاب مثل الحساسية أو العدوى أو الكريب أو الرشح.

. البلغم الأصفر : عدوى.

. البلغم الأخضر : عدوى قيحية.

. البلغم الأحمر : نزيف دم.

عندما تصبح كمية البلغم كبيرة، فهو قد يعرقل التنفس ويشجع على تكاثر البكتيريا. فيحاول الجسم عندها التخلص منه عن طريق السعال. عندما يصبح لون البلغم أصفر أو مخضراً، ننصحكم بمراجعة اختصاصي.

الأطعمة التي يجب تجنبها للتخلص من البلغم :

بالإضافة إلى عوامل العدوى ومسببات المرض، تتحمل بعض الأطعمة مسؤولية في إنتاج البلغم بهذا الشكل المفرط.

إليكم الأطعمة التي عليكم تجنبها إذا أردتم التخلص من البلغم في الحنجرة :

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. الأطعمة الغنية بالغلوتين

. اللحوم الحمراء الغنية بالدهون

. الكحول

. منتجات الحليب

– تحتوي منتجات الحليب كلها على بروتين يسمى كازيين، يلعب دوراً مهماً في عملية الأيض عند المواشي، ولكن ليس عند البشر. في الواقع، الجسم ليس بحاجة إلى الكازيين لأنه يجد صعوبة كبيرة في هضمه. لذلك عندما ينتشر هذا البروتين في الجسم، يولّد ردة فعل تحسسية تظهر في إفراز بلغم أكثر كثافة. وهذا يتشكل في الأمعاء الدقيقة وينتقل إلى الجيوب الأنفية لكي يتم التخلص منه.

في دراسة أميركية نشرت سنة 2010 تحت عنوان : هل يسبب الحليب البلغم : دراسة طبية، اكتشف الباحثون أنه عند تناول الحليب، ينتج الجسم جزيئة تسمىbeta-casomorphine-7، تتولد من تفكيك الكازيين. عندما تلامس هذه الجزيئة خلايا الجهاز التنفسي، فهي تؤدي إلى إنتاج البلغم بشكل مفرط في المجاري التنفسية وبالتالي تحريك السعال للتخلص منه.

– عندما نتناول الغلوتين (المتوافر في القمح بشكل خاص)، يتشكل بلغم في الأمعاء يعرقل عملية الهضم. لكن هذا قد يعني أيضاً أن الشخص لديه حساسية على الغلوتين. في الواقع، يتحرك الجهاز المناعي ضد البروتين عن طريق إنتاج الخلايا المناعية immunoglobin A والهيستامين. يحرك الهيستامين الدورة الدموية ويزيد إنتاج البلغم الذي يمكن أن يتسبب بجريان الأنف أو السعال.

– في تقرير ل CNN Health، فإن استهلاك الكحول عند بعض الأشخاص يمكن أن ينشط إفراز الهيستامين وهو يشجع على إنتاج البلغم. هؤلاء الأشخاص لديهم عدم قدرة على تحمل الكحول. علاوة على البلغم، الكحول تؤذي مختلف أعضاء الجسم مثل الكلى، الكبد وحتى الدماغ.

– اللحوم الحمراء الغنية بالمواد الدهنية هي من الأطعمة الحمضية. عندما نستهلك الأطعمة الحمضية يومياً، نحن نساعد على تراكم البلغم في الجهاز التنفسي.

نقترح عليكم الآن بضعة أطعمة يمكن أن تساعدكم على التخلص من البلغم :

المشروبات الساخنة : تناول الزهورات والشاي يرطب الجسم ويساعده على التخلص من السموم عبر البول.

زيت الزيتون : زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد القلب والشرايين على أداء عملها بشكل جيد. زيت الزيتون لديه أيضاً خصائص مضادة للالتهاب.

السمك : التون والسلمون وسمك موسى من أنواع السمك الغنية بالأوميغا-3 الفعال في محاربة الالتهاب.