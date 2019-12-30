اليمن.. العثور على مطبعة صحيفة الجمهورية بتعز بعد ثلاثة أعوام من نهبها

الإثنين 30 ديسمبر 2019

عثر فرع جهاز الأمن السياسي في تعز على الطابعة الحديثة الكبرى التابعة لصحيفة الجمهورية الحكومية بعد ثلاثة أعوام من نهبها من مقر المؤسسة.



وقال رئيس فرع جهاز الأمن السياسي العميد عبدالواحد علي سرحان إنهم وجدوا المطبعة الحديثة لصحيفة الجمهورية في أحد الهناجر وسط مدينة تعز.

Advertisements

وأشار العميد سرحان إلى أنهم عثروا على مطبعة الجمهورية بعد حملة تتبع واسعة قام بها جهاز الأمن السياسي بمشاركة بعض المواطنين من أبناء المدينة.

وحضر مندوبو صحيفة الجمهورية (طيب رشاد، زكريا الجردي، عبدالكريم المقبلي)، للتعرف على المطبعة، وأكدوا بأنها المطبعة المنهوبة التابعة للمؤسسة.