أثبتت فعاليتها عبر الأجيال.. علاجات قديمة من أجل تنظيف الكبد

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الإثنين 30 ديسمبر 2019
لتنظيف الكبد طبيعياً، علينا أن نلجأ إلى العلاجات القديمة الطبيعية التي أثبتت فعاليتها المدهشة عبر الأجيال. إنها عديدة وتأثيرها مدهش.
من هده الطرق:
• نظفوا الكبد بالصلصال الرمادي
إذا كنتم تواجهون مشاكل مع كبدكم، ضعوا على منطقة الكبد خارجياً كمادة من الصلصال الرمادي واتركوها كل الليل بعد تثبيتها في مكانها بواسطة ضمادة.
كرروا هذا العلاج الذي يزيل السموم بفعالية خلال 10 ليالٍ متتالية وستلاحظون تحسناً حقيقياً. لتجعلوا هذا العلاج أكثر فعالية، بدل أن تمزجوا الصلصال مع القليل من الماء، جربوا أن تمزجوه مع زهورات الصعتر لتتوصلوا إلى قمة الفعالية في تنظيف كبدكم. إذا استمرت المشكلة، لا تترددوا في استشارة طبيبكم.
• الليمون الحامض صديق الكبد الأول
من الضروري الالتزام بعلاج بسيط بالليمون الحامض بعد نوبة كبد! اشربوا كل يوم لمدة أسبوع، كوباً من عصير الليمون الحامض مع مياه الينابيع تضيفون إليه القليل من العسل. هذه الوصفة مذهلة لاستعادة الصحة والنشاط!
• علاج للكبد بالشمندر (البنجر) الأحمر
ضعوا 250 غ من الشمندر الأحمر النيء، بعد أن تقطعوا كل واحدة إلى 4 قطع، في المياه المغلية واتركوها تغلي 3 دقائق. اشربوا كوباً من ماء الشمندر صباحاً ومساءً قبل الأكل ب15- 20 دقيقة وكوباً قبل أن تناموا. تابعوا هذا العلاج لمدة 3 أسابيع.
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