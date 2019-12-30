دراسة: الحب والعناق وممارسة الجنس قد يكون لها آثار ايجابية على الصحة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أظهرت دراسة صدرت حديثا أن الحب والعناق وممارسة الجنس قد يكون لها اثار ايجابية على الصحة.



وأشارت الدراسة التي اجري جزء منها على 10,000 رجل، إلى أن الرجال المستقرين في علاقاتهم العاطفية ويحظون بحب زوجاتهم اقل عرضة لخطر الاصابة بالجلطة، حتى لو كان لديهم عوامل خطر مثل كبر السن او ضغط الدم المرتفع.

كما أظهرت الدراسة أن الرجال معرضون لارتفاع خطر الاصابة بقرحة الاثني عشر حال كان لديهم مشاكل مع زوجاتهن ولم يتمتعوا بالحب والدعم الكافي.

Advertisements

الدراسة ذاتها قالت إن هناك عناصر اخرى تحسن الصحة ومرتبطة بالحب وهي العناق وممارسة الجنس.

وقالت الدراسة إن الازواج الذي تعانقوا لمدة 20 ثانية وامسكوا بايدي بعضهم البعض لمدة 10 دقائق كانوا اقل توترا، وساعدهم ذلك في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. بينما لوحظ بان الازواج الذين لم يتلامسوا انخفض لديهم معدل دقات القلب والضغط.

وجدت الدراسة أخيرا أن الجماع بين الازواج مفيد جدا لتعزيز صحة القلب، وتحسين الحالة والشعور النفسي.