شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبي هذه الأطعمة المالحة و الدسمة و أكثري من الماء.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 قبل ممارسة الرياضة، يخطئ البعض بتناول الكثير من الأطعمة التي تؤثر سلباً عليهم أثناء الرياضة، لذا ولتزيدي نشاطك لأقصى حد، اتبعي هذه النصائح الصحية قبل البدء بالرياضة:

1- تجنبي دائماً الأطعمة المالحة والأطعمة الدسمة والسكريات المصنعة التي تعتبر مصدراً سريعاً للطاقة وتحترق بسرعة وتؤدي إلى الكسل والتعب من بعدها. Advertisements 2- اشربي كميات كافية من الماء قبل وخلال وبعد الرياضة لتحرقي الوحدات الحرارية بالشكل الصحيح. 3- قبل ساعتين أو ثلاثة من موعد الرياضة تناولي وجبة تحتوي على 300 أو 400 وحدة حرارية من البروتينات والدهون والنشويات. أو إذا لم يكن لديك الوقت الكافي، قبل ساعة من موعد الرياضة، ركزي على النشويات مع كمية قليلة من البروتينات مثل الحليب مع الكورن فليكس لتشعري بالشبع وتؤمني الطاقة وتحمي العضلات من الأذى. أما قبل نصف ساعة فتناولي وجبة صغيرة سهلة الهضم مثل الموز والزبيب.

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