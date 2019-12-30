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الإثنين 30 ديسمبر 2019

التغييرات في اللون قد تكون في بعض الأحيان إشارات إنذار تشير إلى خلل أو مرض في الجسم.لون البول قد يتحول في بعض الأحيان إلى لون مختلف تماما.



وتؤدي رؤية لون البول الأحمر أو البرتقالي، بدلا من لون البول الأصفر المعتاد، إلى الشعور بالقلق خصوصا إذا صاحبتها أعراض مثل الشعور بالحرقة أو الألم أثناء التبول. وهذا القلق له ما يبرره، إذ يمكن أن يكون اللون المختلف علامة على وجود مشكلة طبية خطيرة. ولذا ينبغي استشارة الطبيب بهذا الشأن.

ماذا تعني الألوان المختلفة للبول ؟

عندما يصبح لون البول داكناً، فهذا مؤشر على جفاف الجسم. اشربوا الكثير من الماء وسيعود كل شيء طبيعياً.

يمكن أن يتغير اللون أيضاً بحسب الأطعمة التي نتناولها أو الأمراض التي نعاني منها. كلما كان اللون فاتحاً أكثر، كان وضعنا الصحي أفضل. اللون الأصفر الفاتح دليل على أننا نشرب الماء بكميات كافية.

عندما تزيد كمية البول، يجب أن ننتبه. هذه الزيادة قد تكون أحد عوارض السكري.

الألوان غير الطبيعية للبول :

- بول بلون أخضر أو أزرق

إنه لون الأطعمة أو المشروبات التي ابتلعناها. عندما نأكل منتجات ملونة اصطناعياً، يتغير لون البول. الهليون مثلاً يغير ليس فقط لون البول ولكن أيضاً رائحته.

- بول بلون وردي أو أحمر

بعض الأطعمة مثل الشمندر ( البنجر )، العنبية والراوند أو بعض المستحضرات المسهلة يمكن أن تغير لون البول وتسبب هذا اللون المحمّر. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فمن المؤكد أن هناك آثار دم في بولكم.

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- بول بلون داكن

هذا اللون يمكن أن يكون أحد أعراض مرض كلوي، التهاب بولي، حصى في الكلى، مشكلة بروستات أو سرطان.

- بول بلون برتقالي

هذا التغيير في اللون يمكن أن يكون سببه أطعمة مثل التوتيات والشمندر ( البنجر ). قد تكون أيضاً علامة على تجفاف الجسم أو مشكلة في الكبد أو المرارة.

- بول مع رغوة

أحد أسباب البول المزبد ( مع رغوة ) هو سرعة التبول. وقد يكون أحد أعراض نقص الماء في الجسم ( التجفاف ). فقط عندما يكون البول مزبداً بشكل مستمر، فمن الأفضل ان تستشيروا طبيبكم لأنه قد يشير إلى وجود مرض كامن.

متى يصبح من الضروري استشارة طبيب ؟

عادة، التغيير الجذري في لون البول يسببه ما نأكله أو نشربه خلال النهار. لكن إذا كان هذا التغيير لا علاقة له بغذائكم، فاستشيروا طبيبكم. يجب أن تفعلوا هذا:

. إذا كنتم لا تستطيعون أن تتحكموا ببولكم، إذا كان لديكم تسرب بولي.

. إذا كانت كمية البول أكثر كثيراً من المعتاد.

. إذا كنتم تجدون صعوبة في التبول.

. إذا كنتم تبولون بشكل مستمر.

. إذا كنتم تستيقظون بشكل مستمر في الليل لتتبولوا.

. إذا كنتم تتبولون ولكن بكميات صغيرة كل مرة.

. إذا كنتم تتألمون عند التبول.

اياك ان تتجاهل هذه الاعراض ابدا وارجع لطبيبك المعالج على الفور وقم بالاطمئنان على حالتك الصحيه لعلك تعانى من مرض خطير فتقوم باخذ وقايتك فى البدايه.