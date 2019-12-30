شكرا لقرائتكم خبر عن عاداتنا الغذائية الخاطئة جعلتنا نعانى من السمنة.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعوب العربية الأكثر معاناة من السمنة بين شعوب العالم، وهذا بسبب التشابه في الطريقة الخاطئة للتغذية.

هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، في التقرير التالي.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن التقدم التكنولوجي يعد سببا من اسباب الاصابة بالسمنة حيث أصبحت التلفزيونات وجميع الأجهزة الإلكترونية تدار بالريموت كنترول، حتى المصابيح الكهربائية ايضا،مما أدى الي انعدام الحركة حتى داخل المنزل، أيضا أصبحنا نعتمد على السيارة في الذهاب إلى أى مكان حتى لو كان قريب مني.



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وأشارت الي أن الاعتماد بشكل أساسي على تناول الاكلات السريعة وانتشار المطاعم الامريكية كان من أسوأ العادات الغذائية التي اصبحنا نعتمد عليها بشكل رئيسي خلال يومنا، بعيدا عن ضمان نظافة هذا الطعام الا انه يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والدهون وكل هذا أدى بشكل رئيسي للإصابة بالسمنة في مجتمعتنا العربية.

وأكدت أنها وفقاً لخبرتها في عالم التغذية كل مريض يتم علاجه حسب حالته الصحية وعمره، فالمريض الذي يعاني من السمنة ولديه مرض السكر يختلف عن من يعاني من زيادة في الوزن وليس لديه أي مشاكل صحية، لذا لابد أن أتعرف على الحالة الصحية لأي مريض قبل البدء في علاجه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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