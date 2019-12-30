شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ارتجاع المرئ وكيف تتعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتجاع المرئ واحد من المشاكل المزعجة التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتسبب حرق شديد فى المعدة وصعوبة فى التنفس، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك أسباب مختلفة لارتجاع المرئ وهى:

أسباب ارتجاع المرئ

1: فتق الحجاب الحاجز يسبب ارتجاع فى المرئ وهو من أشهر الأسباب التى تؤدى لذلك.

2:ضعف العضلة السفلية للمرئ يسبب الارتجاع والألم الشديد.

3:زيادة شديدة فى الوزن يسبب ضغط على البطن وارتجاع فى المرئ.

4:وجود مشكلة فى البنكرياس وافراز بعض العناصر التى يسبب ارتجاع المرئ.

5:الاثار الجانبية لبعض الأدوية قد تسبب ارتجاع المرئ ومنها مضادات الاكتئاب والهيستامين.

6:المدخنون أكثر عرضا لارتجاع المرئ، لذلك ينصح بتجنب التدخين والابتعاد عن الاماكن التى بها مدخنون.

كما ذكر موقع medicalnewstoday بعض العلامات التى تدل على الاصابة بارتجاع المرئ:

أعراض ارتجاع المرئ

1:حموضة شديدة فى المعدة.

2:ضيق فى التنفس مع وجود مرارة فى الفم.

3:رائحة فم كريهة.

4:سعال شديد وخصوصا بعد تناول وجبات ثقيلة.

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5: ألم شديد فى الصدر.

6:صعوبة فى البلع.

7:عدم القدرة على تناول الطعام ، مع الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

قد يكون التشخيص عن طريق عمل منظار على المرئ مع عمل أشعة بالصبغة لمعرفة درجة الارتجاع.

علاج ارتجاع المرئ

يكون ارتجاع المرئ عن طريق تناول بعض الأدوية التى تساعد على التخلص من الحموضة وتقوية عضلات المرئ مع تجنب تناول بعض الادوية ومنها:

1: تجنب تناول اللبن ومشتقاته.

2:الابتعاد عن تناول النعناع، حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تزيد من ارتجاع المرئ.

3:تجنب تناول القهوة والمياه الغازية واستبدالهم بالعصائر الطبيعية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر هامة للجسم.

4:الابتعاد عن السكريات والمخبوزات، فهى تزيد من ارتجاع المرئ والتهاب المعدة.

5:تجنب المسكنات إلا تحت اشراف الطبيب فهى من أكثر العلاجات التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتزيد من الالتهابات والقرح.

6:التدخين من العادات الخاطئة التى تؤثر على صحة الجسم وعضلات المرئ ويتسبب فى ارتخائها.