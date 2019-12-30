شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين أنواع الصداع .. اعرف الاعراض والعلاجات لكل نوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع هو من المشاكل الصحية الأكثرشيوعا فلا يوجد شخص لم يشعر بالصداع على مدار حياته، وتصنفه جمعية الصداع الدولية إلى نوعين رئيسيين الأساسي و الثانوي، يسبب الصداع نوع من التوتر والألم الخفيف إلى معتدل على جانبي الرأس.

ووفقا لما أكده موقع Harvard health فأن الصداع النصفي النموذجي هو الخفقان أوالنبض، وغالبا ما يرتبط الغثيان والتغيرات في الرؤية، ويشعر المصابين بألم شديد في بعض الأشخاص وليس جميعهم، وقد تكون بعض نوبات الصداع النصفي خفيفة جدًا، معظم الناس الذين يعانون من الصداع النصفي يعانون من نوبات متكررة منه .

الصداع العنقودي هو صداع شديد للغاية، عادة ما تبدأ في المنطقة المحيطة بعين واحدة ، ثم تنتشر إلى المناطق القريبة من الوجه، يستمر كل صداع ما بين نصف ساعة وثلاث ساعات، يمكن أن تحدث عدة مرات على مدار 24 ساعة (في مجموعات)، يحدث هذا يوميًا ، يستمر لعدة أسابيع إلى شهور، من المرجح أن يحدث الصداع العنقودي لدى الرجال أكثر من النساء.

هناك العديد من الأسباب المحتملة للصداع الثانوي ، مثل:

صدمة أو إصابة في الرأس أو الرقبة.

اضطرابات الأوعية الدموية في الرأس أو الرقبة ، مثل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، أو تمزق الشريان السباتي ، أو التهاب (التهاب الشرايين الصدغي).

العدوى ، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.

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يمكن أن يستمر الصداع من بضع دقائق إلى يوم كامل، وحتى لعدة أيام متتالية، وقد يستمر الصداع المزمن أو الصداع النصفي المستمر جزئيًا أو طوال اليوم لمعظم أيام الأسبوع، يمكن أن يكون الألم مستمرًا أيضًا، قد تتقلب شدة الألم خلال تلك الفترة.

طرق الوقاية من الصداع

قد يساعد الاسترخاء وتجنب المواقف العصيبة في منع الصداع.

علاج الصداع

بالنسبة للصداع النادر، تكون مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية مريحة وفعالة وآمنة نسبيًا. ومن الأمثلة على ذلك الأسبرين ،لكي تكون أكثر فعالية ، يجب أن يتناول المريض دواء مسكن للألم فوربدء الصداع.

يجب ألا يقتصر استخدام أي مسكن للألم دون وصفة طبية على يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، إذا تم استخدام أدوية الألم بشكل متكرر أكثر من ذلك، فقد يحدث الصداع "المرتد" في الأيام التي لا يتم فيها تناول الأدوية.