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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فائدة وضع الفحم داخل الثلاجة؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
نقدم لكِ نصيحة هامة جدا لجعل ثلاجتك خالية من الروائح الكريهة فقط قومى بالآتى :
ضعى دوما قطعه من الفحم داخل ثلاجتك كى تبقى ثلاجتك خاليه من الروائح غير المستحبه مع الحرص على تبديلها كل شهرين.
من المعروف أن الفحم يمتص الروائح الكريهه، التى قد تفوح من بعض انواع الطعام المحفوظ فى الثلاجه .
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