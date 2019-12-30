صحة ورشاقة

ما هي فائدة وضع الفحم داخل الثلاجة؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

نقدم لكِ نصيحة هامة جدا لجعل ثلاجتك خالية من الروائح الكريهة فقط قومى بالآتى :

 

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ضعى دوما قطعه من الفحم داخل ثلاجتك كى تبقى ثلاجتك خاليه من الروائح غير المستحبه مع الحرص على تبديلها كل شهرين.

 

من المعروف أن الفحم يمتص الروائح الكريهه، التى قد تفوح من بعض انواع الطعام المحفوظ فى الثلاجه .

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