إستعمل بلسم الشعر قبل الشامبو.. لهذا السبب!

الإثنين 30 ديسمبر 2019

قد يكون من المتعارف عليه سابقاً أنّ التسلسل الصحيح خلال الإستحمام هو في إستعمال الشامبو أولاً ثمّ بلسم الشعر ثانياً، ولكنّنا على وشك قلب هذا المفهوم رأساً على عقب، فإن كنت تشتكي من الشعر الخفيف أو حتى الشعر الدهني، حان الوقت لقلب هذا التسلسل وإستعمال البلسم أوّلاً.



ولكن، كيف ولماذا؟

أوّلاً، قم بتبليل شعرك جيداً، ثمّ طبّق بلسم الشعر من خلال التركيز بشكل كبير على أطراف الشعر، ومع الحرص ألاّ تصل إلاّ كميّة ضئيلة جداً على جذور الشعر.

اترك البلسم ليتفاعل على شعرك لمدّة 5 دقائق، ثمّ إغسله بالماء الفاتر.

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بعدها طبّق الشامبو قدر المطلوب.

هذه الطريقة ستقوم بإزالة أي ترسبات للبلسم عن جذور الشعر، والتي إجمالاً هي ما تزيد من المظهر الدهني لشعرك حتى بعد ساعات قليلة من الإستحمام.

كذلك، سيبدو شعرك بحجم أكبر، ويحصل على الترطيب اللازم خصوصاً في أيّام الصيف. وأخيراً، طرحت في الأسواق مجموعة من الشامبو والبلسم المخصّصة لهذه التقنية من غسل الشعر، والمتعارف عليها عالمياً بمصطلح Reverse Washing.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الطريقة لا تنطبق إطلاقاً على الشعر المتضرّر أو الجاف بسبب الصبغة، ومن المفضّل في تلك الحالات إستعمال الطريقة التقليدية. ولكن في مختلف الأحوال، تفادى قدر الإمكان تطبيق البلسم على جذور الشعر، وإبدأ من الوسط وحتى الأطراف.