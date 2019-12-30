باحثون:النعناع يحتوي على قيمة غذائية رائعة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أكد باحثون طبيون في الصين أن أوراق النعناع تفيد في تدمير الخلايا السرطانية، مؤكدين إمكانية استخدام نوع من نبات النعناع لتصنيع مادة كيميائية تدمر الأوعية الدموية التي تقوم بتغذية الأورام السرطانية مما يؤدي إلى موت خلايا تلك الأورام معتبرين أن هذا الاكتشاف قدي مهد الطريق أما ظهور سبل علاجية أكثر نجاحا في مقاومة الأمراض السرطانية.



وأشار الباحثون إلى أن جميع أنواع السرطان تحتاج لتغذية من الدم لتنمو، لذلك فإن القدرة على تدمير الأوعية الدموية يساعد على تدمير جميع أنواعه لدى البالغين والأطفال على السواء اضافة اخرى عن النعناع البلدى وهو نبات أخضر ذو رائحة عطرية خاصة لا تعلو شجره عن الأرض أكثر من 3 سنتيمترا وهى يمكن أن تبقى فى الأرض إلى ثلاث سنوات ، بعدها تفقد خواصها وفاعليتها .

وهى تقطف أوراقها الخضراء وتجفف فى الظل ثم تسحق و تنخل وتستعمل حين الحاجة . والنعناع به زيت طيار مع مادة المنتول ومواد أخرى مدرة للصفراء ومسكن للتشنجات ، وهو يؤكل طازجا لفتح الشهية ومع السلطه ويصنع منه شراب النعناع وهو لذيذ الطعم ومفيد جدا وذلك بأن توضع عدة أوراق نعناع فى فنجان ماء مغلى ويحلى بالسكر ويترك دقيقتين ويشرب ساخنا ، ويضاف مسحوق النعناع المجفف إلى بعض الأطعمة فيزيد فى طيب نكهتها ويخفف من تاثير الحموضة على الجسم .

ويحتوى النعناع على قيمة غذائية رائعة:-

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1- فهو يجدد الدم ويمنع الغثيان

2- واوجاع المعدة والمغص والحموضة والفواق ويمتص الغازات ويخدر ويدر

3- ويفيد فى النقرس والحكة والبواسير ،

4- وماؤه إذا وضع معه السكر كان شراباً قاطعاً لأنواع الصداع وضعف البصر وآلام الرأس

5- وينقى الصدر من البلغم

6 -ويسكن وجع الأسنان إذا مضغت أوراقه الخضراء7-وهو مفعول مضاد للتشنج .