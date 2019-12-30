شكرا لقرائتكم خبر عن وسيلة فعالة للوقاية من سرطان الصدر.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

تنظيف الإبطين من السموم يمكن أن يكون علاجاً بديلاً ممتازاً لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة القادرة على الإضرار بالصحة. هذه الوصفة التي سنقدمها يمكنها علاوة على ذلك، أن تكون وسيلة فعالة للوقاية من سرطان الصدر ومن أمراض أخرى أيضاً.



سرطان الصدر هو ورم خبيث في الغدة الثديية، وهو يعتبر السرطان الأكثر انتشاراً والأكثر تسبباً بالموت عند النساء : تموت 500000 امرأة كل سنة نتيجة الإصابة بسرطان الصدر، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

يمكن أن يصاب الرجال أيضاً بسرطان الصدر، مع أنه أقل انتشاراً مما هو عند النساء (1%)، لكنه ليس أقل خطراً بسبب غياب التشخيص المبكر.

هناك أسباب عديدة مسؤولة عن انتشار هذا المرض : الاستخدام المستمر لمزيلات الرائحة الكيميائية (deodorants)المباعة في المحلات قد يكون أحد الأسباب الكامنة خلف تزايد الإصابة بهذا المرض. من الأفضل أن نجد بدائل طبيعية للمستحضرات الكيميائية المضادة للتعرق.

التأثيرات السامة لمزيلات الرائحة الكيميائية (deodorants)

يلعب التعرق دوراً مهماً في الأداء الجيد للجسم. بالإضافة إلى تنظيمه للحرارة وترطيبه للبشرة، يساعد التعرق على إزالة السموم والفضلات الأخرى الناتجة عن عملية الأيض.

استخدام مزيلات الرائحة الاصطناعية ( التي تحتوي على أملاح الألمنيوم ) يهدد بخطر انسداد مسام الإبطين التي تسمح للتعرق بالخروج عبر الجلد من أجل إنعاش الجسم.

وهذا يؤدي بدوره إلى انسداد الجهاز اللمفاوي، مما يتسبب بوجود عقد لمفاوية. عواقب هذا على الجسم قد تكون خطيرة : يخشى عندها أن تتجمع السموم وتتراكم في الجسم فتسبب مشاكل صحية عديدة. مع هذا، هناك حيل طبيعية تسمح لكم بتنظيف الإبطين من السموم، لنبدأها بهذا الماسك الذي يجب أن تضعوه مرة في الأسبوع :

Advertisements

المكونات :

• ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي

• نقطة من زيت إكليل الجبل العطري

• ملعقة كبيرة من صلصال البنتونايت

• نقطتان من زيت الكزبرة العطري

طريقة التحضير :

ابدأوا بمزج خل التفاح مع الصلصال، أضيفوا بعدها الزيوت العطرية لأكليل الجبل والكزبرة. اخفقوها بلطف حتى تحصلوا على مزيج متجانس.

طريقة الاستخدام :

ضعوا المزيج الذي حصلتم عليه تحت إبطيكم واتركوه 20 دقيقة، اغسلوه بعدها بالماء الفاتر. من المهم جداً أن تشربوا الكثير من الماء حتى يكون العلاج فعالاً.

ملاحظة :

إذا شعرتم بألم أو بوخز، أوقفوا هذا العلاج فوراً.

يمكن أن يظهر احمرار أيضاً، وهذا ناتج عموماً عن عملية التنظيف من السموم الشاملة، لا تدعوا منظر هذا الاحمرار يصيبكم بالذعر.

وصفة أخرى : من اجل النظافة الصحية اليومية، اغسلوا تحت إبطيكم بمحلول تحضرونه من بيكربونات الصودا والماء وتضيفون إليه زيت جوز الهند. عليكم استعمال هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.