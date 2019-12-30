شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تناول فيتامين «د» دون استشارة طبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أكدت الطبيبة الروسية ناديا فرولوفا، أنه يجب تناول فيتامين (د) فقط عند مراقبة مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم. وقالت فرولوفا -وفقا لـ”سبوتنيك عربي”- إن فيتامين (د) يحتوي على سمية كلوية، أي أنه يمكن أن يؤدي إلى تلف في الكلى، مضيفة: “إذا كانت مستويات الكالسيوم مرتفعة جداً في الدم، يمكن أن يحدث تلف خطير في الكلى”.

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