شكرا لقرائتكم خبر عن طبِّقها قبل النوم.. 3 نصائح مدهشة تجدد طاقة جسمك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الخلود للنوم ليلاً، وتقدم مجلة فرويندين بعض النصائح للحصول على نوم هادئ ومريح لاستعادة طاقة الجسم والعودة للعمل في كامل النشاط.

وتتمثل تلك النصائح -وفقا لـ “سكاي نيوز”- في 3 نقاط بسيطة وثمينة

قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة لكن في الواقع قلة من الناس هم من يدركون أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ودون أخذ القسط الكافي منه فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

Advertisements

لا تأخذ التوتر معك إلى السرير

عند الذهاب إلى النوم يفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلق المرء، وعدم التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم.

الحرص على القيلولة

على الرغم من اعتقاد بعض الناس في أن القيلولة تؤثر على النوم ليلاً، إلا أن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر على النوم ليلا، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.