إنفوجراف.. أشهر 5 جراحات في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان عام 2019 مليئا بالإنجازات الطبية، حيث أجريت خلاله العديد من الجراحات الناجحة، بعضها يجرى لأول مرة ليحقق طفرة في عالم الطب.

كان على رأس هذه الجراحات المثيرة للاهتمام والجدل معا عملية زراعة وجه، حيث تمكن فريق طبي متخصص في الجراحة التجميلية بمستشفى بريجهام ومينز، في مدينة بوسطن الأمريكية، من إجراء عملية زرع وجه ناجحة لأول أمريكي من أصل أفريقي.

وتستعرض "العين الإخبارية" في الإنفوجراف التالي أبرز 5 عمليات جراحية ناجحة أجريت في عام 2019.



