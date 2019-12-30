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شكرا لقرائتكم آلة بصالات الألعاب تشغّل 86% من عضلات جسمك.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى المعهد الإنجليزي للرياضة دراسة كشفت أن آلة التجديف في صالات الألعاب تشغّل 86% من عضلات الجسم، وأن القيام بأي تمرين على هذه الآلة لا يساعد فقط على تشكيل عضلات الساقين، بل إنه يعمل أيضاً على عضلات الذراعين وتحسين صحة القلب، إضافة إلى أن التمرين لا يتطلب جهداً كبيراً.
ومعروف أن معظم صالات الألعاب تحتوي على معدات وآلات كثيرة، وقد يستخدم معظم المتدربين الدراجات وآلات الجري ومعدات أخرى مختلفة، من دون أن يعلموا أن آلة واحدة قد تحل محل معظم الآلات الأخرى.
وأكّد الخبراء أنّ آلة التجديف هي أفضل خيار لممارسة تمارين الجسم بالكامل، لأنها تقوي نبضات القلب وتزيد من سعة الرئتين.
ولا يقتصر تركيز تمارين آلة التجديف على الذراعين أو الساقين فحسب، ولكنه يُقحم معظم عضلات الجسم، مما يفيد في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن، وبناء القدرة على التحمل.
وينصح خبراء التمارين الرياضية بممارسة التمارين على آلة التجديف تحت إشراف مدرب مختص، لتجنب الأخطاء والاستفادة القصوى منها.
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