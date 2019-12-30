شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : استخدام الهرمونات يؤثر سلبا على القدرة الجنسية عند الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء الغدد والهرمونات، فى مناسبات عديدة، أن استخدام الهرمونات من قبل الرياضيين بهدف الحصول على عضلات مفتولة بسرعة قياسية، يعود بالضرر على صحتهم الجنسية بشكل كارثى، وأجرى الطبيب جيمس موسمان، أخصائى الغدد فى جامعة "براون"، دراسة عن التأثير الفعلي الحاصل على خصوبة الرياضيين قبل وبعد استخدام الهرمونات المضخمة، أثناء كتابة أطروحته للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة شيفلد،

ووفقا لموقع "newstarget" الأمريكى، قال جيمس موسمان وفقا لما نقلته وكالة سبوتنك، إن الرياضيين يتعاطون المنشطات بهدف الحصول على متعة العضلات الحقيقية في وقت قصير، ولكن هذه المتعة ستزول فور ملاحظة ضعف الخصوبة، التى ستضعف تدريجيا حتى خسارتها نهائيا في نهاية المطاف".

وأكد موسمان ، أن هناك احتمالين لتعاطى الهرمونات عند الرياضيين، فإما أن يكون الرياضى لا يعرف شيء عن كوارث تعاطى هذه المواد، أو أنه يعرفها ويتجاهلها بهدف الحصول على عضلات مشدودة، وفي الحالتين النتيجة واحدة.

ونشرت دراسة موسمان فى مجلة "GW" العلمية، وأكدت نتائج الدراسة أن احتمال انخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الرياضيين الذين يتعاطون الهرمونات يتجاوز 80 %، بينما احتمال فقدها بشكل نهائي يصل إلى 5 %.