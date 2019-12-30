شكرا لقرائتكم خبر عن تناول نظام غذائي غني بالسكر قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تتضرر جودة الحيوانات المنوية من خلال العديد من العوامل البيئية ونمط الحياة، وتعتبر السمنة والأمراض المرتبطة بها، مثل السكرالنوع الثاني،الذي يعد من عوامل الخطورة علي جودة الحيوانات المنوية، لذا يجب على الرجال الانتباه إلى أن جودة الحيوانات المنوية مرتبطة بعدم الاعتماد علي غذاء غني بالسكريات، وذلك وفقًا لبحث جديد الحيوانات المنوية تتأثر بالنظام الغذائي.

وتعطي الدراسة، التي نشرت في مجلة " PLOS Biology "، فكرة جديدة عن وظيفة الحيوانات المنوية قد تساهم على المدى الطويل، في طرق تشخيصية جديدة لقياس جودة الحيوانات المنوية.

وفقًا للباحثين، يمكن أن تتضرر جودة الحيوانات المنوية من خلال العديد من العوامل البيئية ونمط الحياة، والتي تعتبر السمنة والأمراض المرتبطة بها ، مثل داء السكري من النوع 2 ، الذي يمثل عامل خطورة للحيوانات المنوية.

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ففي دراسة سابقة، أظهرالباحثون أن ذباب الفاكهة الذكري الذي استهلك كميات زائدة من السكر قبل فترة وجيزة من التزاوج أنتج في كثير من الأحيان أجنة يعانون من زيادة الوزن.

بدأ الباحثون هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان الاستهلاك العالي للسكر يؤثر على الحيوانات المنوية البشرية، حيث فحص البحث 15 شابًا عاديًا ممنوعون عن التدخين، واتبعوا نظامًا غذائيًا حصلوا فيه على جميع المواد الغذائية لمدة أسبوعين، اعتمد الأسبوع الأول على نظام غذائى صحى، والأسبوع الثاني قام الباحثون بإضافة السكر، كل يوم.

وتم فحص جودة الحيوانات المنوية وغيرها من المؤشرات على صحة المشاركين في بداية الدراسة، بعد الأسبوع الأول، وبعد الأسبوع الثاني، وأظهرت الدراسة أن حركة الحيوانات المنوية يمكن أن تتغيرفي فترة قصيرة، ويبدو أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام الغذائي، كما وجد الباحثون أيضًا أن شظايا الحمض النووي الريبي الصغيرة المرتبطة بحركة الحيوانات المنوية قد تغيرت أيضًا.