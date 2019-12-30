هذا ما يحدث عند وضع البصل على الشعر!

الإثنين 30 ديسمبر 2019

يعاني الرجال والنساء على حد سواء من الشعر الأبيض عند بلوغ الثلاثينات من العمر أو في بعض الحالات قبل ذلك بكثير، ويختلف توقيت الظهور بين النساء والرجال، ولا تكمن أسباب الشيب في التقدم بالعمر، فأحياناً تكون ناتجة عن صدمة ما أو حالة خوف.



أما في حالة التقدم بالعمر، ان سبب ظهور الشعر الأبيض طبياً هو ضعف قدرة الشعر على انتاج المادة المسؤولة عن صبغة الشعر وهي مادة الميلانين والتي تقل مع التقدم بالعمر، والكل يبحث عن الحل، بعض الحلول تكون فعالة ولكن في معظم الأحيان تلجأ النساء وحتى بعض الرجال الى صبغات الشعر لاخفاء الشعر الأبيض.

واكتشف الأطباء مؤخراً أن البصل يساعد في تحفيز نمو الشعر، بالاضافة الى تجديد بصيلات الشعر، والتقليل من ظهور الشعر الأبيض، أما طريقة تطبيق البصل على الشعر فهي كالتالي:

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1) تقشير البصلة وتقطيعها

2) عصر البصلة لاستخراج السائل منها

3) تدليك فروة الرأس بالسائل الناتج عن البصل

4) ترك السائل على فروة الرأس لمدة ربع ساعة ثم غسله بالشامبو للتخلص من رائحة البصل.