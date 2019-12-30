تعرف على أخطر أنواع الحساسية!

الإثنين 30 ديسمبر 2019

إن الحساسية هي ردّ فعل الجهاز المناعي لعوامل خارجية لا يتقبلها الجسم، وهذه الحساسية قد ترافق الإنسان طوال حياته وقد تشكّل خطراً كبيراً على حياته. أما علاج الحساسية فيحدّ من الأعراض التي تسببها ولكن لا يساعد على التخلّص منها نهائياً، وإليك أخطر أنواع الحساسية:



1- الحساسية الغذائية: إن الحساسية الغذائية تعتبر من أخطر أنواع الحساسية لأنّه لا يمكن تشخيص نوع الطعام الذي يسبب هذه الأعراض الغريبة بسهولة بالأخص إن كانت هذه الأطعمة موجودة في معظم المأكولات مثل القمح، البيض، الحليب، الصويا، الفول السوداني.

أما أبرز أعراض هذه الحساسية فهي، الحكة، التورم، القيء، الإسهال، المشاكل في التنفس وضغط الدم، الطفح الجلدي وغيرها.

إن هذه الأنواع من الحساسية قد تسبب الوفاة، لذلك ننصح بإستشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن لمساعدتك في تشخيص الحالة.

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2- حساسية الأدوية: إن كنت تعانين من الحساسية على دواء معين، فقد تكون هذه الحساسية مزمنة ودائمة. إن تناولت عن طريق الخطأ دواء لا يتقبله جسمك، ستكون النتائج وخيمة جدّاً. لا تنسى أن تحذر أطبائك من إعطائك أي دواء يحتوي على التركيبة الكيميائية التي تسبب لك الحساسية.

3- الحساسية على النبات: تعتبر الحساسية على النبات من أخطر أنواع الحساسية. فهذا النوع من الحساسية قد يؤدي إلى الموت المفاجئ في حال لم يتمّ تشخيص الحالة والوقاية منها.

4- الحساسية على اللاتيكس: إن كنت تعاني من الحساسية على الأمور المصنوعة من مادة اللاتيكس فهناك أغراض لا تخطر في البال، يجب أن تتجنبيها مثل البالونات، الجوارب العالية، الحفاضة وغيرها.

إبتعد عن كلّ ما هو مصنوع من هذه المادة لتجنب الأعراض المؤذية والتي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.