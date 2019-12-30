معظم المكسرات غنية بالفيتامينات و المعادن!

الإثنين 30 ديسمبر 2019

لا توجد مكسرات صحية أكثر من غيرها أو أفضل من أخرى. تعتبر المكسّرات كلّها صحية إلا في حال وجود حساسية ضدها.



اعلمي أن معظم المكسرات تعتبر غنية بالفيتامينات والمعادن كالحديد والمغنيزيوم والزنك والفيتامين E وكميات صغيرة من الفولات والفوسفور والكالسيوم وغيرها من المعادن. ويمكن أن تؤمن المكسرات حاجاتك اليومية من البروتينات والألياف.

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تعتبر المكسرات كلّها صحية شرط أن تكون وغير مملحة فإذا كانت محمصة بالزيت تزداد نسبة الدهون فيها والوحدات الحرارية، مع العلم أنه يمكن تناولها إذا كانت محمصة على البخار دون مشكلة.

في المقابل من الضروري أن تعلمي أن المكسرات تعتبر غنية بالوحدات الحرارية أياً كان نوعها ومهما كانت الكمية التي تتناولينها صغيرة. قد يكون هذا مفيداً بالنسبة إليك إذا كنت تحاولين زيادة وزنك، أما إذا كنت تحاولين على العكس خفض وزنك فلا يعتبر تناول المكسرات من مصلحتك.